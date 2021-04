El porcí espanyol a la Xina

La forta demanda de carn de porcí per la Xina el 2019 i 2020 pels milions d'animals sacrificats per la PPA el 2018, s'ha posicionat a Espanya per dos anys consecutius com a principal subministrador de porcí comunitari amb el 42% del valor de les exportacions, seguida de Dinamarca 16% i Alemanya 14,6%, que representen el 73% de les exportacions comunitàries. El sector porcí col·loca Espanya líder del sector agroalimentari de la UE a la Xina, per sobre dels seus principals competidors Països Baixos, França i Alemanya, respectivament, mantenint el tercer lloc com a importador el 2020.

El model europeu de producció porcina, amb estàndards més exigents en benestar animal i sostenibilitat, garanteix la màxima qualitat, seguretat alimentària i traçabilitat dels seus productes. Són aspectes molt valorats en els mercats internacionals com a la Xina.

Les exportacions de porcí espanyol representen el 87% del sector agroalimentari i el situa com a principal i gairebé únic sector al mercat xinès. Interporc va manifestar «l'esforç realitzat per les indústries de porcí espanyoles en aquest any tan difícil a causa de la pandèmia provocada per la covid-19, augmentat els seus protocols de seguretat alimentària amb la Xina, el que ha permès continuar les nostres relacionals comercials amb normalitat i fins i tot augmentar-les, tal com indiquen les dades».

Els bons resultats són el reflex dels «importants esforços duts a terme pel sector en els últims anys per augmentar dia a dia la qualitat de la carn i els elaborats de el porcí.