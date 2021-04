Una setantena d'empreses gironines reben un milió d'euros per digitalitzar-se

Un total de 75 empreses de la demarcació de Girona han rebut un milió d'euros durant l'any 2020 per iniciar o accelerar els seus processos de transformació digital.

A través de les dues primeres convocatòries dels ajuts Cupons d'Indústria 4.0 del programa ProACCIÓ 4.0 de la Generalitat, aquestes empreses han accedit a ajuts directes de fins a 20.000 euros per a l'elaboració de plans de transformació digital i la implantació de noves tecnologies com la robòtica, la fabricació additiva, el big data, la intel·ligència artificial, la realitat augmentada o virtual. Les 75 empreses gironines que han rebut fins ara els ajuts Cupons d'Indústria 4.0 en el marc del programa ProACCIÓ 4.0 són majoritàriament dels sectors d'alimentació i productes gurmet (19%), logística, comerç electrònic i distribució (15%), metal·lúrgia i productes metàl·lics (9%) i TIC (7%). Formen part del total de 490 empreses catalanes que han rebut 6,5 milions d'euros per aquests ajuts.

El programa ProACCIÓ 4.0 va arrencar el novembre de 2019 impulsat per ACCIÓ amb l'objectiu d'accelerar la transformació tecnològica de les empreses catalanes, especialment de les pimes, en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i la Fundació per a la Indústria.

Fins ara, a banda d'oferir suport en la diagnosi o implantació de plans de transformació, s'han dut a terme més de 40 jornades de sensibilització arreu de Catalunya que han comptat amb la participació de més de 3.300 professionals i 1.300 empreses.

A més, s'han format més de 170 professionals en diverses edicions d'un curs específic per a la gestió i implantació de plans de transformació digital.