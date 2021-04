L'algoritme, el nou aliat de les empreses gironines

Intel·ligència artificial. Encara són poques les companyies que decideixen reservar alguns diners de les seves guardioles per invertir en la ciència revolucionària de les dades, però el camí ja està obert. Empreses especialitzades com Dribia treballen per algunes firmes gironines que han decidit apostar per la intel·ligència artificial com a recurs per guanyar competitivitat en un món cada cop més digital.

Les empreses gironines comencen a ser conscients que la intel·ligència artificial, el big data i el 5G són al segle XXI el que al segle XX van ser el telèfon, l'ordinador, la caixa registradora o la targeta de crèdit. Saben que en un futur no gaire llunyà aquestes tecnologies seran crucials per sostenir-se al mercat i per no ser engolides per un món que transita cap a la digitalització a una velocitat de vertigen.

Les companyies que ja han posat un cert ordre digital a casa seva busquen ara la manera de treure'n un rendiment de les dades. Firmes de certa envergadura com ara Simon, fabricant de material elèctric d'origen olotí, o la farmacèutica veterinària d'Amer Hipra han contractat recentment els serveis d'una empresa especialitzada en ciència de dades amb l'objectiu d'obtenir solucions que els permetin ser més eficients i rendibles.

«Softwares» personalitzats

L'empresa en qüestió és Dribia Data Research, una start-up fundada fa quatre anys per Pol Colomer i Oleguer Sagarra, dos doctors en Física que van decidir posar els seus coneixements acadèmics al servei d'empreses i institucions.

A banda d'Hipra i Simon, l'equip de Dribia Data Research (format per 16 treballadors) també ha assessorat el Grup Godó, Uriach, Lucta, l'Ajuntament de Barcelona o la Comissió Europea.

«Som un estudi d'innovació en ciència de dades. Dissenyem algoritmes i entreguem a les empreses un software completament nou i fet a mida de les seves necessitats», explica Pol Colomer. Aquests softwares proporcionen una informació a l'empresa d'una manera molt més ràpida i automàtica que de manera convencional. Els algoritmes permeten fer una predicció de vendes (un dels projectes estrella de Dribia), però també predir els clients que es donaran de baixa, o els més fidels.

En el cas de Simon, el projecte va consistir en ordenar i optimitzar les bases de dades dels clients, una informació d'enorme importància que, sense un sistema centralitzat i automatitzat (errors tipogràfics, entrades duplicades, informació que no està normalitzada), els impedia exprimir-ne tot el seu potencial.

Dribia els va proposar un algoritme que permetia una normalització, neteja i desambiguació d'aquesta base de dades, a més de crear una aplicació perquè els comercials aprofitin els resultats de l'algoritme.

Perla seva banda, el projecte que han creat per Hipra permet, a partir d'informació pública de mercat i algoritmes d'optimització, inferir la quota de mercat dels productes de la competència per decidir quina serà la seva estratègia comercial.

La major part del teixit empresarial gironí pertany a una petita i mitjana empresa que encara no ha fet el pas cap a la intel·ligència artificial. No obstant, Dribia sosté que la província de Girona és un territori on les empreses tenen, en general, un alt grau de digitalització. I això suposa que ja tenen fet el pas previ per fer el gran salt cap a l'aplicació de la ciència de dades.

«Big data»

Catalunya compta amb 220 empreses dedicades al big data que facturen un total de 250 milions d'euros, segons un estudi de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ recollit per ACN. En el seu conjunt, el sector dona feina a 2.500 persones, està format majoritàriament per pimes (89%) i té potencial exportador, ja que un 25% de les companyies ja venen a l'exterior. El big data tracta amb volums de dades tan grans i complexos que requereixen l'ús de tecnologies poc convencionals per processar-les. Està vinculat a noves tecnologies com la intel·ligència artificial, l'ús del núvol o el machine learning, i els sectors que més l'implementen són els de les TIC, telecomunicacions, energia, finances i salut.

Segons l'informe d'ACCIÓ, el sector del big data és emergent, ja que el 61,4% de les empreses tenen menys de 10 anys, i un 38,2% són start-ups. Malgrat això, ja n'hi ha un 35,5% que facturen més d'un milió d'euros, i un 12,7% superen els 10 milions.

La majoria de les empreses es dediquen a l'anàlisi de dades (64,1%) i el proveïment de tecnologia (38,2%). A més, l'estudi constata que el sector és molt transversal, perquè la gestió de grans volums de dades té aplicacions tant per a l'e-commerce, com la salut, l'alimentació o les finances.

Inversió estrangera

Pel que fa a la inversió estrangera, entre el 2016 i el 2020, Catalunya ha captat 13 projectes per a aquest sector, amb la creació de més de 1.800 llocs de feina i un volum de capital invertit de gairebé 600 milions d'euros, una xifra que representa el 70% del total invertit a l'Estat espanyol. A nivell global, l'any 2020 el sector del big data va representar el 4% del PIB europeu i va crear 10,5 milions de llocs de feina.