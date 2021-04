Arriba l'esdeveniment més esperat de l'any per a inversors

L'XTB Dia de l'inversor 2021, que compleix set anys de trajectòria, s'ha convertit en l'esdeveniment en línia més important per a inversors a Espanya sobre les noves tendències en el món de la inversió i els mercats. Enguany, la cita serà el dissabte 17 d'abril, una jornada en què, de manera totalment gratuïta, es podrà assistir a més de 25 ponències, entrevistes i anàlisis de la mà dels principals referents a la borsa i finances procedents del món de la gestió de fons, l'economia i l'àmbit de la digitalització. Una nodrida agenda que oferirà una completa visió, des de diferents perspectives, de la situació, els problemes i les oportunitats en el context actual.

Durant els últims mesos les borses han recuperat gran part de les caigudes sofertes durant l'any passat i la campanya de vacunació ha despertat l'optimisme sobre un fort creixement. Les polítiques monetàries dels bancs centrals han ajudat a mantenir la confiança, però les seves pròximes decisions podrien incrementar la volatilitat en els països i companyies acostumades als baixos costos de finançament.



Especialistes de prestigi reconegut

Economistes de referència com Daniel Lacalle, José Maria Gay de Liébana, José Carlos Deu, Gonzalo Bernardos i José María O'Kean, entre d'altres, han de respondre a les principals inquietuds dels inversors i desgranaran la seva opinió sobre el futur econòmic d'Espanya, quines mesures s'haurien d'adoptar amb urgència per afrontar la reconstrucció econòmica i crear ocupació de manera sostenible o les estratègies per frenar l'endeutament.

Per analitzar la situació dels mercats financers i conèixer les estratègies més adequades i quins valors ofereixen les millors oportunitats, XTB comptarà amb la participació de gestors de fons d'inversió de prestigi reconegut com Lola Solana, de Santander Asset Management; Javier Ruiz, d'Horos AM; Javier Galán, de Renta 4; Emérito Quintana, de Numantia Patrimonio Global; Luis García, de Mapfre AM; Alejandro Estebaranz, de True Value; i Juan Manuel Mazo, antic gestor de Maral Macro.

En el programa d'aquesta jornada que se celebra de manera 100% en línia destaquen, a més, les col·laboracions de diversos dels responsables d'estratègia de les principals entitats espanyoles, que oferiran una imatge més global de la situació econòmica. Entre ells, Rafael Doménech, de BBVA; Pau Gil, de XTB; Francisco Quintana, d'ING; Carlos Romero, d'AZ Valor; o Henrik Lumholt, ex de Bank of America. L'agenda del dia inclou també el punt de vista d'experts en el sector de la comunicació com Luis Vicente Muñoz, de Capital Radio; Fernando Luque, de Morningstar; o Sara Busquets, d'Investing.

Aquest esdeveniment també es retransmetrà per a Llatinoamèrica, per la qual cosa comptarà amb la participació de diversos experts sobre la situació econòmica d'aquesta regió i quines oportunitats presenta per al futur. Figures de màxima rellevància com Arturo Galindo, exgovernador del Banc Central de Colòmbia; Jonathan Heath, subgovernador del Banc Central de Mèxic; o Julio Velarde, del Banc Central de Reserva del Perú, compartiran amb tots els assistents les claus de la recuperació econòmica.



Com es pot assistir al Dia de l'inversor?

La durada de l'esdeveniment serà de 12 hores ininterrompudes, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, i durant aquest temps s'intercalaran entrevistes amb ponències. Totes les persones interessades a invertir en borsa, a conèixer les tendències d'inversió i les perspectives econòmiques per al futur proper poden inscriure de forma gratuïta al Dia de l'inversor i seguir-lo a través del canal de YouTube de XTB a Espanya o mitjançant el canal de televisió de Negocios TV disponible a la TDT i a Movistar +.

En aquest enllaç es pot consultar l'horari del programa i tenir més informació sobre els ponents. A més, obrint un compte amb XTB en línia, es podrà accedir al contingut exclusiu per a clients sobre l'esdeveniment.