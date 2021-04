CCOO i UGT veuen «trampes» en la proposta del xec de fins a 12.000 euros per retardar la jubilació

Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) veuen "trampes" en la darrera proposta del govern espanyol per retardar la jubilació, una mesura que consistiria en un pagament únic de fins a 12.000 euros anuals per aquelles persones que desitgin seguir treballant. En una entrevista al programa 'Cafè d'Idees' de La 2, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, i el de la UGT, Camil Ros, han apuntat que aquesta fórmula beneficiaria a les persones amb professions més qualificades, argumentant que la seva càrrega de treball és inferior a la d'un obrer. Per altra banda, critiquen que el govern espanyol vulgui penalitzar la jubilació anticipada i acusen l'executiu de "cedir als xantatges" de la CEOE.





Segons Ros, la millor manera de mantenir el sistema de pensions és "". Alhora, el secretari general de la UGT de Catalunya creu que cal fomentar l'ús dels contractes relleu per facilitar l'entrada dels joves al mercat de treball i garantir unes pensions als més grans. En la mateixa línia s'ha expressat Pacheco, qui ha recordat que l'atur juvenil a l'Estat és del 45%.Durant la mateixa entrevista, Pacheco també ha acusat el govern espanyol de fer servir "de forma recurrent" la "coartada de Brussel·les", i ha insistit que Europa no ha demanat cap reforma en el sistema de pensions com a condició per rebre ajudes per impulsar la recuperació econòmica.