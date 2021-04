Empleats de Correus clamen contra el «desmantellament» del centre logístic de Girona

Treballadors de Correus van protestar ahir davant de la seu principal de la companyia a Girona contra el «desmantellament» d'alguns dels seus serveis a la província. Concretament, els empleats van clamar contra la intenció de tancar el centre logístic de paqueteria a Girona, que suposaria la pèrdua de més de 30 llocs de treball, i contra la centralització a Girona ciutat de les rutes rurals d'una trentena de municipis de les comarques gironines.

La protesta va ser organitzada conjuntament pels sindicats CCOO i UGT, que representen la majoria dels treballadors. Una part de les queixes giren entorn al previsible trasllat del principal centre logístic de paqueteria que Correus té a la província (CTP), una gran nau industrial situada al polígon mas Xirgu. «El CTP de Girona és el vaixell insignia de Correus a la província, allà on es carreguen la majoria de paquets. El seu tancament suposa automàticament la no renovació del contracte de 90% de la plantilla», lamenta Mario Castillo, de CCOO.

Això es tradueix en més de 30 treballadors en règim eventual. Segons Castillo, la intenció de Correus és començar ja a buidar de contingut el CTP gironí i transferir l'activitat a centres de Barcelona com el CLI de la Zona Franca. A més, els sindicats també van protestar per la retallada del servei rural de Correus a les comarques gironines. Això, lamenten, suposa un greuge no només per als usuaris sinó també per als treballadors, que han de fer més quilòmetres que abans sense ser compensats econòmicament. Per la seva banda, Correus va assegurar que «s'ha fet una reorganització interna, que va suposar que els empleats de repartiment de Bordils, Sant Gregori i Sarrià de Ter han passat a treballar en la Unitat de Repartiment de Girona, però que l'única cosa que canvia és el seu lloc d'inici i finalització de la jornada de treball». En relació amb el CTP, la companyia va assegurar que no es tancarà sinó que es «reorganitzarà l'activitat».