L'hostaleria exigeix als polítics que «mirin més enllà del seu melic» i facin govern

El sector de l'hostaleria de Catalunya ha exigit als polítics que "mirin més enllà del seu melic" i "constitueixin un goven i governin" davant d'una situació econòmica "desesperant". "La Generalitat no escolta el sector privat, i ens ha menystingut des que va prendre les regnes de les decisions", afirmen la Federació d'Hostaleria de Lleida, la de les Comarques Gironines, la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme i l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. Els hostalers lamenten ser "els ases dels cops" i asseguren que si el Govern vol fer com els països europeus i tancar, ha de pagar ajuts equivalents o, si no, permetre obrir com fan comunitats com Madrid.

Les federacions d'hostaleria demanen fer "cribratges massius, i seguiment de les proves, paral·lelament a la vacunació massiva" per poder mantenir l'activitat econòmica. A més, exigeixen al Govern que impulsi "una acció perquè les administracions locals, d'una vegada per totes, condonin, bonifiquin o exemptin els impostos municipals, com ara l'IBI, les taxes d'escombraries o l'IAE.

Els hostalers també consideren que cal una "estratègia d'obertura" del sector per poder-se preparar i "començar a veure la llum al final del túnel". "No podem seguir amb aquesta incertesa", critiquen, recordant que ja hi ha hagut restaurants emblemàtics que han hagut d'abaixar la persiana per sempre.

En aquest sentit, apunten que "l'obertura i tancament continu de l'activitat" afecta greument l'ocupació, perquè obliga els empresaris a mantenir els seus treballadors en ERTO.