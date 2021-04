Mor Jordi Riera Baró, la segona generació del fabricant de motos Rieju

Jordi Riera Baró, segona generació del fabricant de motos Rieju, va morir ahir a Figueres als 84 anys. Sota la seva direcció, la companyia es va convertir en un referent del sector a tot Espanya i va començar la seva expansió internacional.

Jordi Riera Baró es va incorporar professionalment a l'empresa del seu pare l'estiu de l'any 1968. En el llibre del 75è aniversari de la companyia explicava: «Junts vam emprendre de nou el llarg viatge, venent el nostre producte a països que vaig visitar de jove. Han estat dècades de treball, de canvis constants i d'adaptar-nos a les diferents situacions, al costat d'un equip de col·laboradors amb els quals hem fet possible el somni del meu pare, ideòleg i fundador del que és avui aquesta nostra petita gran empresa que és Rieju».

Riera va posicionar la compania com a líder a Europa en el segment del ciclomotor de canvi de marxes, i va aconseguir la seva major expansió geogràfica a principis dels anys 2000, arribant a mes de 35 països. Jordi Riera Tarrés, fill de Jordi Riera Baró, actual president de Rieju, assegura que «el meu pare ha demostrat una gran inclinació i amor per la companyia fins als seus últims dies, acudint gairebé setmanalment al seu despatx per estar prop de la que ha estat la seva família durant gairebé 70 anys».