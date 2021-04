Les 20 reformes clau del Pla de Recuperació

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb el qual el Govern espera poder canalitzar els 140.000 milions de fons europeus assignats a Espanya inclou 110 projectes per invertir 70.000 milions de diners europeus en tres anys la recepció dels quals quedarà condicionada a l'acompliment de les 102 reformes que l'executiu preveu incorporar en el document que ha de remetre a la Comissió Europea abans del 30 d'abril.

Les reformes laborals, del sistema de pensions i la tributària són algunes de les que estan provocant i generaran major debat polític i social. Algunes de les reformes ja han estat portades a terme, com la del teletreball o el canvi climàtic. Altres s'estan tramitant, com la llei contra el frau fiscal, i altres estan pendents de formulació, com la de la Justícia. Aquestes són 20 de les reformes clau programades per l'executiu:

1.-Reforma laboral: El document que el Govern va avançar al gener a Brussel·les inclou 17 línies de reforma els continguts de les quals hauran de ser negociats amb els agents socials. Les línies de reforma afecten les polítiques actives d'ocupació, la regulació de la feina a distància (ja aprovada), la reducció del nombre de contractes, un nou model d'ERTOs, la subcontractació, els riders (ja aprovada), la digitalització del SEPE, l'ocupació jove o la modernització de la negociació col·lectiva.

2. Pensions: Les nou línies de reforma del sistema de pensions avançades al gener a la Comissió Europea inclouen el manteniment del poder adquisitiu i augmentar l'edat efectiva de jubilació, segons els plans concretats dilluns al Congrés dels Diputats pel ministre José Luis Escrivá. El Govern ja ha adoptat mesures per avançar en els sistemes complementaris d'ocupació i ha modificat el complement de maternitat. Queda pendent un nou «mecanisme d'equitat intergeneracional» amb el qual el Govern vol substituir el factor de sostenibilitat adoptat pel Govern del PP.

3.- Reforma fiscal: El Govern ja ha incorporat en els pressupostos del 2021 alguns canvis tributaris que formen part del seu pla de reformes (com la major tributació de les rendes altes). Dilluns es va constituir el grup d'experts que ha de fixar les línies mestres de la reforma més profunda que el Govern comprometrà davant Brussel·les. La ministra d'Hisenda ha expressat que els canvis per a una major tributació a Societats, Patrimoni i a Successions i Donacions han de tenir efecte el 2022. També el nou model de finançament autonòmic.

4.-Llei de canvi climàtic: El Congrés ja ha aprovat en primera volta el projecte de llei integral per lluitar contra el canvi climàtic que, entre altres qüestions, estableix que el 2040 es deixaran de fabricar cotxes de combustió i que el 2030 el 74% de l'electricitat es generarà amb fonts renovables (eòlica, solar...) i el percentatge arribarà al 100% el 2050, l'any de la neutralitat climàtica.

5.- Reforç del sistema de recerca i ciència.

6.- Transformació del sistema energètic orientat al desplegament massiu del parc de generació renovable, amb suport a l'autoconsum.

7.- Connectivitat d'infraestructures verdes i repte demogràfic. El Pla de mesures davant el repte demogràfic inclou una inversió superior als 10.000 milions d'euros per lluitar contra la despoblació i garantir la cohesió social i territorial.

8.- Llei d'aigües, per preservar l'espai litoral i els recursos hídrics.

9.- Modernització de la política agrícola i pesquera, amb especial atenció a la transformació i digitalització de la cadena logística del sistema alimentari i pesquer.

10. Política de residus i impuls a l'economia circular a través d'una estratègia per a l'aprofitament dels recursos, especialment en sectors estratègics com la construcció, tèxtil, agroindústria i electrònica.

11. Estratègia de mobilitat sostenible i connectada, que inclou l'establiment de zones de baixes emissions, el desplegament massiu de punts de recàrrega per al vehicle elèctric i el reforç i modernització del parc de vehicles públics.

12.- Nova política d'habitatge, amb mesures per afavorir el lloguer i l'emancipació dels joves. Aquí s'inclou també el pla de rehabilitació d'habitatges.

13.- Modernització de la Justícia, per dotar-la de major eficàcia i eficiència.

14.- Modernització i digitalització de l'Administració, dins d'un pla de reformes que inclou tant el teletreball com l'avaluació «exante» i «expost» de l'eficàcia de les polítiques públiques.

15.- Modernització i reforç del sistema nacional de salut.

16.- Millora del clima de negocis i reforma concursal.

17.- Modernització i reforç del sistema educatiu, la formació professional i la universitat.

18.-Nova economia de les cures, amb el reforç del sistema de dependència, les atencions de llarga durada i l'atenció domiciliària.

19.-Reforç de les polítiques d'inclusió i serveis socials.

20.- Full de ruta de l'hidrogen renovable.