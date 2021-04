Comertia avisa que tanquen el doble de negocis que obren: «O hi ha ajuts directes o hi ha tancaments»

Comertia denuncia que només el 56% de les botigues han rebut ajudes econòmiques tot i que el 90% de les empreses ha viscut una davallada important de facturació durant l'any de la pandèmia, segons les dades d'una enquesta que va donar a conèixer ahir. El president de Comertia, David Sánchez, va dir en una roda de premsa que el decalatge explica «l'elevada mortalitat de companyies al sector». Durant l'últim any hi ha hagut 84 tancaments i 50 obertures, la majoria d'establiments alimentaris que han notat menys la pandèmia. És a dir, per cada cinc botigues que obren en tanquen més de vuit. «O hi ha ajuts directes o hi ha tancaments», va avisar Sánchez, que va titllar de «dramàtica» l'elevada mortalitat de negocis de restauració i de moda.

L'associació catalana de l'empresa familiar de venda al detall va afegir que les ajudes que s'han concedit «no han sigut proporcionals a la davallada de facturació», que per al 43% dels enquestats ha sigut d'entre 1 i 5 milions d'euros durant l'any de la COVID. El 36% ha respost que ha perdut menys d'1 milió d'euros i el 16% dels qüestionats han vist una reducció de vendes d'entre 5 i 10 milions d'euros.

Entre 20.000 i 50.000 euros

En canvi, el 34,6% dels comerços que han tingut algun tipus d'ajuts els ha quantificat entre 20.000 i 50.000 euros. Segons les dades recollides, el 19% dels negocis han sigut destinataris de menys de 10.000 euros en subvencions. Només un 15% ha rebut ajuts d'entre 50.000 i 100.000 euros, el mateix percentatge que ha obtingut ajudes superiors a 500.000.

En total, la variació anual de vendes al conjunt d'empreses Comertia se situa en un 20,6%, una xifra important que segons Sánchez posa en dubte la continuïtat de qualsevol empresa. Pel que fa a l'horitzó de reactivació econòmica, el gran gruix de les companyies (39%) projecta recuperar-se durant l'any vinent.