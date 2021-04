Una cooperativa suïssa compra GM Food, l'empresa gironina més gran

El grup cooperatiu suís Coop ha aconseguit entrar finalment al mercat espanyol a través de l'adquisició de l'empresa gironina majorista GM Food, l'antiga Miquel Alimentació. Segons avança La Vanguardia, Coop ha fet efectiva la seva proposta per comprar GM Food, l'empresa amb seu a Vilamalla amb més volum de facturació (1.100 milions anuals) de les comarques gironines, després de tancar un acord amb els propietaris per uns 230 milions d'euros. Fins ara, GM Food pertanyia a la companyia xinesa Bright Food i un grup de socis del mateix país asiàtic.

La venda és una realitat, però encara falta tancar els últims serrells del contracte. En aquest sentit, les dues parts s'han posat com a data límit per signar el canvi de papers la primera quinzena de maig. Tot i que totes les converses avancen en bona direcció i no hi hauria d'haver complicacions. A partir d'aquest moment, es farà oficial l'anunci de l'operació tal com expliquen fonts de GM Food: "L'anunci de l'operació de compravenda correspon al comprador". D'altra banda, des de Coop van comentar que "no fem comentaris sobre les especulacions i en aquest moment no tenim res més a afegir".

Coop és, després de Migros, el grup suís de distribució més important. Nascut a partir d'una petita cooperativa de consumidors, actualment compta amb 2,5 milions de socis. El grup té prop de 2.500 establiments entre supermercats, botigues d'alimentació i punts de venda de productes no alimentaris, i dona feina a més de 90.000 persones. La facturació del grup al darrer exercici va arribar als 30.200 milions de francs suïssos (uns 28.044 milions d'euros), una xifra que suposa un 0,2% menys que el 2019. D'aquesta xifra, el negoci de supermercats va aportar 19.100 milions de francs suïssos (uns 17.736 milions d'euros), amb un creixement interanual del 14,4%. A falta de conèixer el benefici de l'any passat, el grup va guanyar 531 milions de francs suïssos (uns 493 milions d'euros) el 2019.

Coop s'imposa a la catalana HD Covalco

Amb l'oferta irrefusable de Coop per fer-se amb el control de GM Food, el grup suís s'ha imposat a la firma catalana HD Covalco, que també estava interessada en la compra. De fet, a la tardor ja va fer una oferta en ferm per comprar l'empresa gironina per un import aproximat de 200 milions d'euros. Aquest grup familiar, amb seu a Granollers i que porta a terme una activitat molt semblant a la de GM Food, disposava de l'estructura financera necessària per portar a terme una operació d'aquesta importància després d'arribar a un acord amb el fons nord-americà Carlyle i un grup de bancs espanyols, liderats per CaixaBank, que a més actua com a assessor de HD Covalco, però Britght Food ha vist amb més bons ulls el que li oferia Coop.

GM Food va ser aquirida per Bright Food i els seus socis el 2015 per 110 milions d'euros, i la van posar a la venda el passat estiu de la mà de GBS Finances.