Deu projectes d'inversió absorbiran el 70% dels fons procedents de la UE

Un total de deu grans projectes d'inversió absorbiran en els tres pròxims anys una mica més de 50.000 milions d'euros, una quantitat que representa aproximadament el 72% dels gairebé 70.000 milions en transferències de fons europeus previstos fins al 2023. El president del Govern, Pedro Sánchez, va detallar les 20 principals reformes estructurals (sobre un total de 102 canvis previstos) que l'executiu inclourà en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que ha de remetre a la Comissió Europea abans del 30 d'abril. També va detallar la desena dels majors projectes d'inversió, dins d'un total de 110 actuacions previstes en el Pla. Són, en total, 212 mesures que s'incorporaran al document europeu i que Pedro Sánchez preveu explicar avui al Congrés dels Diputats.

La partida més elevada és de 13.200 milions d'euros que es destinaran a l'estratègia de mobilitat sostenible que vol impulsar el vehicle elèctric. La segona inversió més elevada és de 6.820 milions i s'usarà per a la rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana amb, entre d'altres, la instal·lació de panells solars. El pla preveu destinar 4.315 milions a la modernització de les administracions públiques, 4.060 a la digitalització de petites i mitjanes empreses i gairebé 4.000 al desenvolupament de la xarxa 5G.

Segons ACN, el pla també preveu invertir 3.780 milions en la política industrial basada en l'economia circular i la gestió de residus, 3.590 milions en un pla de competències digitals, 3.400 milions per al sector turístic, 3.380 milions per al desenvolupament del sistema de ciència i 3.165 milions per al desplegament d'energies renovables.

En roda de premsa, Sánchez va destacar que és el pla econòmic «més ambiciós i transcendental de la recent història econòmica d'Espanya» i la «major oportunitat» que té l'Estat des de l'entrada a la Unió Europea. «Oportunitats com aquesta només es presenten un parell de cops en un segle i no la deixarem passar», va assegurar.

El pla de recuperació s'articula a través d'un total de 212 mesures de les quals 110 són inversions i 102 són reformes. Pel que fa a les reformes, s'inclou la modernització i reforç del sistema nacional de salut, un nou sistema energètic i de desplegament de renovables, la modernització de la justícia, la nova economia de les cures o la llei d'aigües i pla de depuració, sanejament, eficiència, estalvi i reutilització.

Presentació al Congrés

Pedro Sánchez va assenyalar que el pla s'enviarà a Brussel·les «al llarg del mes d'abril» i que Espanya serà dels primers països a enviar-lo a la Comissió Europea. El president de l'executiu el presentarà avui al Congrés després d'haver tractat la qüestió en la segona reunió de la comissió interministerial de governança del pla.