L'activitat estiuenca de l'aeroport, en l'aire fins al juny

Dues de les principals aerolínies que operen a l'aeroport de Girona, Ryanair i Jet2 han anunciat que no començaran a programar vols fins a finals de juny, segons ha confirmat el Patronat de Turisme de la Costa Brava. Habitualment les companyies arrencaven la temporada d'estiu pels volts de Setmana Santa, ampliant i estrenant freqüències i vols. Les restriccions de mobilitat i la incertesa que hi ha amb la campanya de vacunació han obligat a aquestes dues aerolínies a ajornar la seva programació fins al juny. Per altra banda, la companyia russa Pobeda airlines podria retardar encara més els seus vols i no seria fins a partir del setembre que recuperaria la seva connexió entre Girona i Sant Petersburg i Moscou.

Des del Patronat de Turisme confien en recuperar la normalitat en els vols a partir de l'últim trimestre de l'any. Això significaria perdre els mesos en què la terminal gironina registra el major nombre de passatgers: el juliol i agost.