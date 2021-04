Els preus s'apugen vuit dècimes a Girona i l'IPC interanual s'enfila per sobre de l'1% per primer cop des de la pandèmia

Els preus s'han apujat vuit dècimes al març a comarques gironines i, de retruc, això ha fet enfilar la taxa interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) fins a l'1,2%. És la primera vegada que a la demarcació aquest indicador se situa per damunt de l'1% d'ençà que va esclatar la pandèmia. Més en concret, això no es donava des del gener de l'any passat. A la demarcació, l'alça que han experimentat els preus durant el març es deu, sobretot, als forts increments que han registrat l'electricitat i el gas (que s'han encarit fins a un 7,3%), seguit de la roba i el calçat (+ 2,8%) i el transport (+1,8%). Per contra, a l'altra banda de la balança, tot i que amb descensos molt minsos, s'hi situen l'oci i la cultura (-0,4%) i l'alimentació (-0,3%).

Torna la inflació. Segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les comarques gironines els preus s'han apujat vuit dècimes de mitjana durant el mes de març. Sobretot, per l'increment que han registrat els serveis bàsics.

Si bé al febrer l'electricitat i el gas van abaixar-se (després de disparar-se un 8,9% al gener) durant el mes passat van tornar a registrar un fort increment. En concret, de fins al 7,3%. I aquesta alça també ha comportat que els subministraments de la llar –aquí, també s'hi inclou l'aigua- s'hagin apujat de mitjana un 3,6%.

Però electricitat i gas no són els únics que han augmentat preus durant el març. A les comarques gironines, també s'han encarit la roba i el calçat (+2,8%), el transport (+1,8%) o els lloguers d'habitatge (+0,9).

Per contra, també hi ha hagut altres articles i serveis que s'han abaixat. Però en aquest cas, el descens de preus és molt més atenuat. Dins aquest grup s'hi troben, per exemple, l'oci i la cultura (-0,4%), l'alimentació (-0,3%), els articles de jardineria (-2,2%), els equips de telefonia (-2,3%) i els electrodomèstics (-0,2%).



Per primer cop d'ençà de la covid-19



A les comarques gironines, l'increment de preus d'aquest març ha fet disparar la taxa interanual de l'IPC. En concret, d'un any per l'altre, de mitjana els preus a la demarcació s'han encarit un 1,2%.

És la primera vegada que aquest índex se situa per sobre de l'1% d'ençà de l'esclat de la pandèmia. Perquè exceptuant el parèntesi del gener (en què la taxa interanual va situar-se al 0%) d'ençà del confinament per la covid-19 sempre hi havia hagut deflació. És a dir, que l'IPC interanual s'havia situat en negatiu (i en alguns casos, com al maig o a l'octubre, arribant a baixar fins a un 1,7%).

Per trobar una situació com la que s'ha viscut aquest març cal remuntar-se fins al gener del 2020, quan el coronavirus encara no havia fet estralls. Aquell mes, l'IPC interanual va augmentar un 1,4% a les comarques gironines.



A Catalunya, també

La situació a comarques gironines, però, també es repeteix arreu del país. A Catalunya, durant el març la variació interanual de l'IPC ha estat de l'1,3%, més d'un punt per sobre de la taxa registrada al febrer (-0,1%) i assolint unes xifres que no es veien des de l'abril del 2019. Aquí, també és la primera vegada que l'IPC interanual creix per sobre de l'1% d'ençà de l'esclat de la pandèmia.

Si només es miren les dades del març, durant aquest mes els preus s'han apujat de mitjana un 0,9% a Catalunya. Aquest fort increment es deu, sobretot, als subministraments de la llar com l'aigua, el gas i l'electricitat i els combustibles.