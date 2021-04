Els sindicats veuen «trampes» al pla del Govern de retardar la jubilació

Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) veuen «trampes» en la darrera proposta del Govern espanyol per retardar la jubilació, una mesura que consistiria en un pagament únic de fins a 12.000 euros anuals per a aquelles persones que desitgin seguir treballant. El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, i el de la UGT, Camil Ros, van apuntar que aquesta fórmula beneficiaria les persones amb professions més qualificades, argumentant que la seva càrrega de treball és inferior a la d'un obrer. D'altra banda, critiquen que el Govern espanyol vulgui penalitzar la jubilació anticipada i acusen l'executiu de «cedir als xantatges» de la CEOE.

Segons Ros, la millor manera de mantenir el sistema de pensions és «apujant els salaris». Alhora, el secretari general de la UGT de Catalunya creu que cal fomentar l'ús dels contractes relleu per facilitar l'entrada dels joves al mercat de treball i garantir unes pensions als més grans. En la mateixa línia es va expressar Pacheco, que va recordar que l'atur juvenil a l'Estat és del 45%.

Durant la mateixa entrevista, Pacheco també va acusar el Govern espanyol de fer servir «de forma recurrent» la «coartada de Brussel·les», i va insistir que Europa no ha demanat cap reforma en el sistema de pensions com a condició per rebre ajudes per impulsar la recuperació econòmica.

«Contractes relleu»

Per la seva banda, Unides Podem difereix del pla Escrivá, i aposta per destinar-lo a incentivar «contractes relleu», estimulant amb aquesta quantitat la contractació de personal jove perquè rellevin els empleats que arriben a l'edat de jubilar-se.

A més, reitera el seu «advertiment clar» al ministre sobre la necessitat de complir l'acord de govern i presentar una reforma «més ambiciosa» del sistema de pensions, que passa per derogar el factor de sostenibilitat i garantir la revaloració de les pensions.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar que el pla per reformar el sistema de pensions no elevarà l'edat legal de jubilació, enguany en els 66 anys, sinó l'edat efectiva, que es troba prop dels 64,5 anys.

El president va advocar per introduir incentius per «elevar l'edat efectiva de jubilació, no allargar-la, sinó alinear-la amb la legal», amb l'objectiu d'aconseguir la sostenibilitat del sistema.

«Veurem quin ressò tenen en el Congrés i amb els agents socials» aquests incentius plantejats ahir per Escrivá en la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo, ha dit Sánchez.

L'esperança de vida, clau

Per altra banda, el Govern s'ha compromès amb Brussel·les per desplegar el seu Pla de Recuperació i rebre els fons europeus a lligar les pensions a l'esperança de vida dels jubilats. El departament liderat per José Luís Escrivà assumeix la derogació del factor de sostenibilitat heretat del PP i que reconeix que va en detriment del poder adquisitiu dels pensionistes. No obstant això, el substitut d'aquest mecanisme, encara per definir, no renuncia a vincular el càlcul d'aquestes prestacions «a l'evolució de l'esperança de vida», al costat d'«altres indicadors complementaris», segons recull el detall de les inversions i reformes incorporades en el projecte del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència elaborat per l'Executiu per a la seva remissió a Brussel·les.