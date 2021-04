«Empreses petites tenen la creença que ser sostenible és car, i no és així»

Per què la sostenibilitat s'ha tornat clau ja no sols per al planeta sinó també per a les empreses?

La sostenibilitat va més enllà de preservar el planeta, és una gran oportunitat per a les empreses de ser més eficients, més competitives i més resilients, tant en el context actual com davant crisis futures.

Des de la seva experiència les empreses són conscients que la sostenibilitat és clau per al futur?

En gran manera sí, però veiem que existeix un desconeixement per part de les empreses més petites de com ser sostenibles els pot fer més rendibles, al contrari, tenen la creença generalitzada que ser sostenible és car, quan no és així.

Des de BBVA com ajuden a les empreses cap a aquesta transició ecològica?

A BBVA, a més de fer costat als nostres clients amb solucions de liquiditat i finançament volem acompanyar-los en la seva recuperació, donant-los els coneixements i les solucions necessàries per a una recuperació ràpida dels seus negocis de manera sostenible.

Fa anys que BBVA treballa per ser líder en transformació digital, la digitalització ajuda a la sostenibilitat?

Per descomptat, per exemple BBVA ha estat el primer banc del món a usar analítica de dades per a calcular la petjada de carboni de les empreses, un primer pas per a implementar accions que els ajudin a reduir les seves despeses en energia. En aquesta línia hem arribat a un acord amb l'Associació Nacional d'Empreses de Serveis Energètics (ANESE) o ATEINSA per a ajudar les nostres empreses clients a prendre mesures d'estalvi energètic o gestionar subvencions en aquest àmbit.

Quant pot arribar a estalviar una empresa si aconsegueix ser eficient energèticament?

Mitjançant inversions per a la renovació dels seus equips de producció, la implantació d'instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic i l'adopció de pràctiques de gestió energètica més avançades, les empreses poden reduir significativament les seves despeses en energia i millorar la seva rendibilitat. Sobre la base de casos reals de projectes ja realitzats en diversos sectors, els estalvis podrien situar-se entre el 10% i el 45% de la despesa energètica.

Quin és el compromís de BBVA amb la sostenibilitat?

A BBVA adquirim el «Compromís 2025», basat en tres línies d'actuació: finançar per a contribuir a frenar el canvi climàtic i aconseguir el compliment dels ODS mitjançant la mobilització de 100.000 milions d'euros entre 2018 i 2025; integrar els riscos ambientals i socials associats a l'activitat del banc per a minimitzar els potencials impactes negatius directes i indirectes; i involucrar a tots els grups d'interès per a impulsar de manera col·lectiva la contribució del sector financer al desenvolupament sostenible. Malgrat la pandèmia ja portem 50.154 milions d'euros mobilitzats. També hem incorporat els riscos i oportunitats del canvi climàtic en les nostres decisions d'inversió i finançament, per exemple acabem d'anunciar que el banc reduirà a zero la seva exposició a activitats relacionades amb el carbó, deixant de finançar a empreses en aquestes activitats.