Som Energia impulsa més d'un miler d'instal·lacions solars d'autoconsum

Més d'un miler de persones sòcies de Som Energia ja tenen a casa seva, gràcies a les compres col·lectives de la cooperativa, una instal·lació d'autoconsum solar generant energia verda. Cadascuna d'aquestes instal·lacions té, de mitjana, una potència d'uns 3 kW. S'estima que la producció d'energia és d'uns 1.400 kWh anuals per kW de potència, per tant, aquestes més de mil instal·lacions generarien, aproximadament 4,6 GWh a l'any.

Les compres col·lectives de Som Energia les impulsen, amb la col·laboració de l'Equip Tècnic, els Grups Locals de la cooperativa, formats per persones voluntàries. Actualment hi ha una vintena de compres en marxa arreu del territori, i una desena més ja han completat totes les seves instal·lacions. En alguns casos fins i tot se n'han obert segones edicions, és el cas de Gir Solar (a comarques gironines), Eos Solar (a l'Alt Penedès i el Garraf), Mar Solar (al Maresme i una part de la Selva), i Planter Solar (a la Catalunya Central). Les compres segueixen el model claus en mà, per tant, les sòcies que hi participen poden adquirir una instal·lació d'autoproducció, amb l'estudi previ, l'assessorament, el material, l'execució del muntatge, la legalització i la posada en marxa de la intal·lació inclosos. Entre les persones sòcies que participen en compres col·lectives i les que s'instal·len plaques pel seu compte, a Som Energia està havent-hi cada mes un creixement de més de 200 contractes que incorporen l'autoproducció.