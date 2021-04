Les exportacions gironines augmenten un 7,7% al febrer impulsades pel sector químic

Les exportacions gironines han remuntat fins a un 7,7% al febrer després de començar l'any en negatiu. Durant aquest mes, les empreses del territori han fet vendes a l'exterior per valor de 526,75 milions d'euros (MEUR). Sobretot, aquest increment s'explica pel bon comportament del sector químic –aquí, també hi tenen a veure les farmacèutiques- que ha incrementat les exportacions gairebé en un 35%. Per contra, l'altre sector que és motor de l'economia gironina, l'agroalimentari, entra en atonia i, fins i tot, baixa lleugerament d'un any per l'altre. El clúster carni, això sí, ha intensificat les vendes de porc a la Xina, perquè les exportacions cap al gegant asiàtic –que es manté com a segon mercat per darrere de França- creixen un 34%.

Les exportacions gironines van a l'alça. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant el febrer les vendes del territori a l'exterior s'han situat en 526, 75 MEUR. És un augment significatiu, perquè en comparació amb el febrer del 2020 –quan encara no havia esclatat la pandèmia- suposa un increment del 7,7%.

Si s'analitzen els sectors amb detall, però, es veu com aquesta remuntada amaga dues realitats. Perquè sobretot, allò que l'explica és el bon comportament que ha tingut el sector químic. En comparació amb el febrer de l'any passat, les seves empreses han exportat fins a un 34,9% més (arribant als 93,2 MEUR).

Dins la química, entre els subsectors que remunten en vendes a l'exterior hi ha el de productes farmacèutics (que passa dels 30,4 MEUR als 36,5). I en paral·lel, un altre dels sectors que també estiren l'economia gironina, el de la maquinària, també tanca un bon febrer (passant dels 44,5 MEUR als 54,5 MEUR).



L'agroalimentari, en atonia

Aquest bon comportament, però, no es reflexa en l'agroalimentari (que mou el gruix de les exportacions gironines). Durant el febrer, segons recull el Ministeri, les vendes a l'exterior de les empreses que s'hi agrupen van situar-se en els 226,5 MEUR. Suposen un 0,7% menys en comparació amb el mateix període del 2020 (cosa que indica que s'ha entrat en atonia).

I dins l'agroalimentari, la preeminència del carni és indiscutible. Si es miren les exportacions globals, aquest clúster tanca un febrer similar al de l'any passat, fins i tot creix lleugerament (dels 154,3 MEUR als 156,8 MEUR).

Però allò que és significatiu és que, arran de la pandèmia, les càrnies gironines cada cop intensifiquen més les exportacions de porc cap a la Xina. De fet, durant el mes de febrer les vendes de les empreses gironines amb destí al gegant asiàtic van enfilar-se fins a un 35% (passant dels 60,9 MEUR del febrer del 2020 als 81,9 d'aquest 2021).



França baixa, Europa creix

Pel que fa a destins, França continua essent el principal mercat per als productes gironins. Sobretot, per la proximitat. Ara bé, aquí les exportacions també noten les limitacions de la covid-19, perquè dels 119,8 MEUR amb què van tancar el febrer del 2020, ara s'ha passat als 118,7 MEUR.

Aquesta situació, però, no es dona en la resta de destins europeus que s'hi situen per darrere. On les exportacions han crescut lleugerament. Això passa, per exemple, a Itàlia (38,9 MEUR), a Alemanya (33,3 MEUR) o a Portugal (21,29 MEUR). També es significatiu el descens, arran del Brexit, que experimenten les exportacions al Regne Unit (on es passa dels 18,5 MEUR amb què es va tancar el febrer del 2020 als 12,4 MEUR d'aquest).



Un 2,6% més

Les bones dades del febrer, de retruc, també mitiguen el mal inici d'any que van tenir les exportacions gironines (durant el gener, van caure un 2,5%). Ara, l'acumulat dels dos mesos es tanca en positiu. Entre gener i febrer, les empreses gironines han exportat productes per valor de 993 MEUR, un 2,6% més en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

A Catalunya, durant el febrer les exportacions han crescut un 6,4% (situant-se en 6.351,5 MEUR). Però de moment, l'acumulat d'aquest 2021 es manté en negatiu. Perquè si s'agrupen el gener i el febrer, les exportacions cauen un 2,1% (situant-se en 11.599,7 MEUR).