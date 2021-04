Girona recupera el ritme de creació d'empreses d'abans de la pandèmia

Girona va recuperar al febrer el ritme de creació d'empreses d'abans de l'esclat de la pandèmia. Les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostren una revifada durant el segon mes de l'any, en la qual es va passar de 108 a 140 noves societats. No es registrava una xifra tan elevada de creació d'empreses des del juny del 2019. La dada, a més, va acompanyada d'una davallada del nombre de societats destruïdes durant el febrer, després d'una tònica ascendent des de l'agost del 2020.

En canvi, al conjunt de Catalunya el nombre de societats creades al febrer va retrocedir un 7% en relació al mateix mes de l'any passat i setmanes abans de la irrupció de la pandèmia, fins a les 1.591. En total, el capital subscrit va sumar 88,4 milions d'euros, segons dades recollides per ACN. De fet, segons l'INE, el nombre d'empreses creades continua la tendència a la baixa iniciada al gener, quan el descens va ser del 6,5%. En xifres absolutes, Catalunya va ser el segon territori de l'Estat que va crear més societats després de la Comunitat de Madrid, amb 2.081 (+5,6%) i per davant d'Andalusia, amb 1.458 (+14,2%). Pel que fa les societats dissoltes, van créixer un 15,2%, fins a les 212.

Tercera comunitat

En aquestes cas, Catalunya es va situar com la tercera comunitat amb un nombre més elevat de societats dissoltes, per darrera la Comunitat de Madrid, amb 748 (-12,1%), Andalusia, amb 343 (-13,2%). De les 212 societats dissoltes a Catalunya, 154 ho van ser de forma voluntària, 21 per un procés de fusió i 37 per altres circumstàncies. D'altra banda, 625 empreses catalanes van ampliar capital per valor de 303,6 milions d'euros, de les quals 38 eren societats anònimes (39,9 milions d'euros) i 585 societats limitades (263,6 milions d'euros).

Al conjunt de l'Estat, es van crear 8.786 societats mercantils, un 3,1% més que en el mateix període del 2020. El capital subscrit per a la seva constitució supera els 598 milions d'euros, un 37,4% més.