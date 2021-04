La suïssa Coop acorda la compra de GM Food per 230 milions d'euros

Coop serà previsiblement la nova propietària de GM Food, la major empresa de la província de Girona pel que fa al seu volum de vendes. La multinacional suïssa de l'alimentació ha arribat a un acord amb els actuals amos de GM Food, el conglomerat xinès Bright Food, per adquirir la companyia gironina de distribució alimentària per 230 milions d'euros.

Tot i que la compra ja ha estat acordada, aquesta no es farà efectiva fins a la primera quinzena de maig, quan s'acabin de resoldre els darrers detalls burocràtics i de regulació, segons La Vanguardia.

D'aquesta manera, Coop s'avança a la catalana HD Covalco (propietària de marques com Coaliment, Trady's, Comerco, Comarket i Vitem&Co), que a finals de l'any passat s'havia mostrat interessada en fer-se amb el negoci de l'antiga Miquel Alimentació. En aquesta línia, Covalco hauria posat sobre la taula prop de 200 milions d'euros, una xifra lleugerament inferior a la de Coop. Fonts de GM Food recollides pel rotatiu català van mostrar-se prudents, assegurant que «l'anunci (de la compra) correspon fer-lo al comprador». També des de Coop van mostrar cautela: la responsable de comunicació va assegurar que «no fem comentaris sobre les especulacions, de moment no tenim res més a dir».

Un gegant cooperatiu

Coop és una de les cooperatives més grans de Suïssa (i la segona cadena de supermercats més gran després de Migros). Tot i comptar amb un negoci diversificat, la seva activitat es desenvolupa sobretot al sector minorista, principalment en supermercats. Segons el portal especialitzat Food Retail, té actualment 91.000 treballadors i una facturació de més de 27.000 milions d'euros. 2.333 punts de venda al país helvètic (tant en format súper com en botigues de proximitat, grans magatzems i negoci online). Per exemple, compta amb establiments que tenen 30 metres quadrats, mentre que d'altres en tenen més de 8.000.

A banda d'alimentació els seus locals també compten amb centres de jardineria, farmàcies, joieries i restaurants on hi serveixen menjar per emportar com ara entrepans calents, sucs, cafès i batuts.

La cooperativa està gestionada per un consell d'administració de deu membres, i un comitè executiu de set persones s'encarrega de la gestió operativa. Al capdavant d'aquest comitè hi ha Joos Sutter, mentre que el president del consell d'administració és Hansueli Loosli.

La compra de GM Food suposa la primera aventura de Coop a Espanya, un mercat on GM Food hi té una presècia cada vegada més consolidada amb 70 punts de distribució majorista, 6 plataformes logístiques, més de 800 supermercats franquiciats (sota les marques Spar, Proxim i Suma), i una vintena de gasolineres. GM Food és la primera empresa de la província en volum de facturació (al voltant de 1.200 milions d'euros).

L'estiu passat els propietaris de GM Food, els xinesos Bright Food, van anunciar que posaven l'empresa de Vilamalla a la venda cinc anys després d'haver-la adquirit per 110 milions d'euros.