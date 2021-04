Els treballadors en ERTO cauen un 17,3% al març però augmenten les sol·licituds de prestació d'autònoms

El nombre de treballadors en ERTO ha caigut un 17,3% mensual al març, segons el darrer baròmetre de la Cambra de Comerç de Barcelona. El relaxament de les restriccions ha provocat un lleuger repunt en el mercat de treball, amb 29.600 ocupats efectius més respecte al febrer. Per contra, s'ha registrat un augment del volum de sol·licituds de prestació presentades pel col·lectiu d'autònoms, encara perjudicat pels estralls de la pandèmia. Tot i això, la millora del context global ha afavorit l'increment de les exportacions, amb un augment anual del 6,4% al febrer impulsat pel sector químic, els béns d'equipament i l'alimentació. Així mateix, el nombre d'empreses actives ha crescut en 1.440 al març, fins a 224.800 companyies.

L'obertura del confinament comarcal al març ha estimulat l'activitat i ha provocat una lleugera millora en el mercat de treball. En termes de variació, la caiguda de l'ocupació s'ha moderat en el tercer mes de l'any i s'ha situat un 7,2% per sota del nivell del mateix mes de l'any anterior. Així mateix, març ha tancat amb 158.000 treballadors en ERTO, un 17,3% menys que al febrer i un 71,2% menys respecte al pic registrat el març del 2020.

El sector de la mobilitat ha mantingut la tendència de recuperació progressiva iniciada al febrer. Tot i això, els resultats del transport públic i privat han estat un 40% i un 17% inferiors en comparació amb març de 2019, respectivament.

Amb tot, l'economia espanyola ha fregat el terreny expansiu al març després de mantenir-se en contracció des de juliol. La millora d'aquest mes s'ha notat tant en la indústria, en expansió des de fa mesos, com en els serveis, que s'apropen a l'estabilitat.

El mes de febrer ha estat positiu per a la indústria, com mostra l'augment de l'1,6% anual del consum energètic. Per contra els serveis han registrat una caiguda del 8,3%, similar a la de gener.

El manteniment de les limitacions a l'activitat durant el febrer ha estancat les vendes al comerç, amb unes caigudes molt similars a les del mes anterior. L'equipament personal continua sent el més afectat, amb un descens superior al 40% respecte al mateix període de fa un any.

Per la seva banda, el consum de ciment ha tornat al terreny negatiu a principis de 2021, però ha moderat la caiguda interanual en el mes de febrer, fins al 3,8%. La producció de béns d'equipament no ha aixecat cap des de l'inici de la pandèmia, amb una caiguda anual del 10,7% al febrer.

El turisme continua sent el sector més afectat per la pandèmia. El nombre de passatgers ha caigut un 89,3% respecte a març de 2019. Així mateix, l'enduriment de les mesures al febrer han donat lloc a un aprofundiment en la reducció de les pernoctacions catalanes, amb una caiguda del 61,2%.