Vidresif de Banyoles s'amplia amb una nova nau de 2.500 m2

Vidresif, empresa de transformació de vidre tècnic d'altes prestacions amb seu a Banyoles, ha ampliat la superfície industrial amb una nova nau de 2500 metres quadrats adossada a la fàbrica actual. L'expansió permet a la companyia una nova distribució en les línies de mecanitzat i de vidre aïllant amb una superfície total ara de més de 14.000 metres quadrats d'àrees tècniques. Les noves instal·lacions milloren la capacitat de producció actual i l'eficiència i control en tots els processos productius.

A més, la nova nau incorporarà noves tecnologies orientades a potenciar encara més el seu porfoli de vidres tècnics d'alta gamma. La companyia gironina es troba entre les cinc primeres empreses per facturació del seu sector, exportant un 20%, i amb una plantilla actual de 100 persones, que serà incrementada a curt termini en un 20%.

Vidresif, va tancar el 2020 amb una facturació de 17,5 milions d'euros i el seu objectiu és arribar als 25 milions en els pròxims quatre anys, amb una inversió prevista de 5 milions d'Euros.

Amb les noves instal·lacions, Vidresif se situa per sobre de les peticions actuals, i es prepara per a respondre a nous i complexos projectes arquitectònics, tant a Espanya com a França, on l'empresa catalana està centrant el seu pla d'expansió per als pròxims anys. A principis de l'any, Vidresif va obtenir tres importants certificacions CEKAL, consolidant així la seva aposta en el mercat francès. Les noves certificacions CEKAL són per a triple vidre amb gas Argó, la certificació per a vidre decalat en una de les cares del vidre aïllant i la Certificació VEC (Verre Exterieur Collé), certificats que també posseeix en el mercat nacional amb Applus+Certification.