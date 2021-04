Wall Street legitima les criptomonedes

Les accions de Coinbase Global Inc van pujar ahir un 10% en les primeres operacions de la Borsa de Nova York, un dia després d'una sortida borsària que passarà a la història de les criptomonedes i de la història econòmica. Les monedes digitals es revaloritzen a l'abric de l'ànim especulador i Coinbase consolida el seu valor per sobre dels 100.000 milions de dòlars, encara que moderava la pujada durant la sessió. La seva sortida borsària és el símptoma definitiu que les monedes digitals són un actiu d'inversió amb perspectives però indubtable risc, però Wall Street ja ha dictaminat el dret de les criptomonedes i els mercats associats a desenvolupar-se.

Coinbase és una plataforma estatunidenca de comerç de criptomonedes amb seu a San Francisco creada per Brian Armstrong i Fred Ehrsam. Ofereix serveis d'intercanvi entre criptomonedes i monedes fiduciàries en al voltant de 32 països, així com emmagatzematge i gestió d'actius digitals en 190 països a tot el món.

En opinió de Victoria Gago, cofundadora de la European Blockchain Convention (EBS), que se celebra aquesta setmana a Barcelona, «és un moment molt dolç per a la indústria blockchain, DLT (Distributed Ledger Technology) i crypto».

Destaca com els diners flueix cap a les empreses i Coinbase no és una excepció des del seu privilegi d'estar a Wall Street. Al·ludeix a ConsenSys (present en el congrés), per exemple, que ha aconseguit 65 milions de dòlars de finançament de JPMorgan Chase, Mastercard i UBS. Els ingressos de la EBS de Barcelona enguany han estat equivalents als de les quatre edicions anteriors sumats, amb 2.000 assistents «en línia» i una cinquantena de patrocinis.

Especulació elevada

La calor de l'especulació entorn de les criptomonedes és elevada. El bitcoin puja en el que va d'any un 120%, un 820% en els últims 12 mesos i un 1.700% en dos anys. Potser és cert que la gran festa va acabar per als nous compradors, però la capitalització de bitcóin supera els 1.000 milions de dòlars i té indiscutible rellevància per a l'economia mundial.

Però l'eufòria per les criptomonedes es generalitza malgrat que cap té les característiques de bitcoin. Bittorrent acumula una pujada aquest any del 2.633%; Terra, del 2.177%; Solana, del +1.777%; Binance, del 1.439%; Dogecoin, del 1.422%... grans revaloracions en un univers impredictible d'unes 10.000 criptomonedes. Per a Ismael de la Cruz, analista d'Investing.com, la sortida a bossa de Coinbase «és només el principi», ja que grans firmes tecnològiques estan disposades a invertir en criptomonedes».