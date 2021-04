El Cercle qüestiona les moratòries renovables que volen ERC i CUP

Lideratge polític. Aquest és un dels elements imprescindibles per combatre la crisi climàtica, atès que la transició energètica, que ha de ser «justa, ràpida i efectiva» requerirà moltes mesures «algunes d'elles impopulars». És el missatge del Cercle d'Economia en la seva nota d'opinió «Canvis de fons per a un creixement sostenible», en el qual situa aquesta matèria en el primer lloc en l'agenda ja que «el risc climàtic és ja avui un risc d'inversió» i reclama la creació d'una Conselleria de Transició Ecològica amb rang de vicepresidència en el futur Govern de la Generalitat, com en l'Executiu central. Encara que són les empreses les que han d'implementar el canvi de model, el lideratge «ha de ser polític», en un context agreujat per la crisi de la COVID i amb l'oportunitat dels fons europeus per a afrontar una recuperació sostenible.

El Cercle, en la seva nota d'opinió, emplaça el Govern central a seguir la línia marcada des d'Europa i distribuir «de manera estratègica els fons de reconstrucció» que arribaran des de la UE i apostar «per aquells projectes empresarials que tinguin capacitat transformadora en la línia de la sostenibilitat i alhora permetin crear ocupació de qualitat». A més de la innovació i els costos, el president del Cercle, Javier Faus, va destacar en l'acte de presentació el rebuig de l'entitat «al decreixement» i a qualsevol mena de moratòria per a les energies renovables com plantegen ERC i la CUP, atès que Catalunya està a la cua en producció amb fonts netes. «No hi ha dreceres», va insistir. En el seu discurs, Damià Calvet, conseller de Territori en funcions, de Junts, es va sumar al rebuig a qualsevol mena de moratòria en l'acte de presentació amb la presència també de la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el primer tinent d'alcalde Barcelona, Jaume Collboni, qui va destacar la necessitat de «passar a l'acció». La vicepresidenta quarta va recordar que la transició ecològica és un dels pilars del pla de recuperació, per a a accedir als fons europeus, amb incidència en l'apartat social atesa la desigualtat.

Comissió «Green Deal»

Segons el parer del Cercle, que es basa en document elaborat la seva Comissió «Green Deal», encapçalada pel president d'Agbar, Àngel Simón, els governs «han de premiar la inversió en innovació», sobre la qual cal bolcar tots els recursos perquè és la via per a «accelerar el canvi de model energètic i, alhora, vincular-lo a un procés productiu més eficient». La forma que els canvis indispensables siguin ràpids i amb un cost menys traumàtics «és situant la innovació en el centre de l'agenda política i empresarial», adverteixen. Simón, en presentar el document, va subratllar les dues qüestions més transversals en aquest procés: «la transició justa», la qual cosa suposa la reconversió de les ocupacions; i unes finances sostenibles, ja que es requeriran uns 26.000 milions anuals per a tot això. A més de la col·laboració públic-privada ha reclamat «unes administracions facilitadores».

L'informe que han elaborat, amb el títol «Reptes i oportunitats en la transició cap a un model socioeconòmic sostenible», estableix una sèrie de pautes per al canvi basada en els eixos marcats pel Pacte Verd europeu, es presenta en un acte

A la cua en renovables

El text del Cercle destaca que «Catalunya és l'última comunitat espanyola en producció d'energies renovables», per la qual cosa es qüestiona el sentit d'«impulsar noves moratòries que alenteixin encara més la possibilitat d'un canvi de model» (alguna cosa que plantegen ERC i la CUP). Segons la nota d'opinió, les indústries requereixen d'energia verda pròxima perquè la seva producció sigui sostenible.