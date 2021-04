La Comissió Europea estudiarà si prohibeix la cria d'animals en gàbies

La Comissió Europea (CE) es va mostrar disposada a estudiar i eventualment legislar sobre una petició ciutadana que demana prohibir la cria d'animals en gàbies, debatuda aquest dijous a l'Eurocambra després d'aconseguir el suport de 1,4 milions d'europeus de 18 Estats membres.

Durant el debat, organitzat conjuntament per les comissions d'Agricultura i Peticions del Parlament Europeu (PE), la comissària europea de Salut, Stella Kyriakides, va dir que el gran nombre de signatures reeixides reflecteix com l'ús de gàbies en la cria d'animals «preocupa molt en la ciutadania europea».

A més, va avançar que l'organisme comunitari treballa en una proposta legislativa per a 2023 en la qual es tindran en compte les prioritats del sector i es basarà en «opinions fundades» com les expressades en la petició.

El comissari d'agricultura, Janusz Wojciechowski, es va mostrar partidari de «usar tots els instruments de la UE» per a «millorar el benestar animal» i va brindar el seu suport a les organitzacions «per a convertir aquestes ambicions en legislació».

«Som el far en el context del benestar animal i insistim que els nostres socis comercials acceptin les mateixes normes o normes equivalents», va agregar.

Petició ciutadana

Associacions i plataformes animalistes, secundades per més de 140 científics, van portar dijous aquesta petició ciutadana al PE per la qual reclama a la CE prohibir l'ús de gàbies en la cria d'animals i fórmules per a aconseguir una ramaderia més sostenible.

«1,4 milions d'europeus demanen que es canviï la forma de cria d'animals. Existeixen alternatives que ja estan posades en marxa en alguns països de la UE», va dir Olga Kikou, directora per a la UE de l'ONG Compassió en la granja i ponent de la petició, la primera d'aquesta naturalesa que ha arribat a debatre's en l'Eurocambra.

A través de la seva petició, les organitzacions van instar la Comissió Europea a revisar la directiva sobre animals de granja per a incloure un article que prohibeixi la utilització de gàbies en aquests espais, així com a transformar la ramaderia cap a un sistema més sostenible després que aquesta pandèmia hagi posat de rellevància «com l'alta concentració d'animals pot portar més malalties».

Així mateix, Kikou va reclamar a l'executiu comunitari ajudes específiques als ramaders per a facilitar la transició a aquest nou tipus de producció i va reclamar que, de ser aprovada aquesta normativa, s'apliqui també a les importacions de productes en països on la legislació en benestar animal és més laxa.

Importació de productes

«Una de les principals preocupacions dels nostres ramaders és la importació de productes més barats que es produeixen en països amb normes interiors. Per a evitar-ho, la UE ha de vetllar perquè les importacions també respectin la legislació», va sostenir l'activista.

La majoria d'europarlamentaris van mostrar la seva voluntat de donar suport a una ramaderia més sostenible i menys intensiva i també l'eliminació de l'ús de gàbies en la cria d'animals en un debat que va comptar amb un gran consens.

A més, van coincidir en la necessitat de concedir subvencions per a protegir els agricultors i evitar que l'augment del preu repercuteixi de manera excessiva sobre els consumidors.