Els sindicats carreguen contra les patronals per la reforma laboral

Els sindicats van carregar ahir contra l'actitud de les patronals davant la reforma laboral prevista pel govern espanyol. En un acte telemàtic de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va denunciar que la pobresa dels treballadors s'està «cronificant» i acusa les organitzacions empresarials de «poca visió». «No van ni amb els llums curts ni amb els llums llargs; els tenen fosos», va dir. Per altra banda, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, demana recuperar «la capacitat de participació» dels treballadors per derogar l'última reforma laboral. «Quan sortim de la pandèmia haurem d'afrontar crisis generals i sectorials», va advertir.

Ros va reivindicar la necessitat d'»equilibrar el mercat de treball» i ha insistit que «ara no és el moment d'una devaluació salarial per sortir de la crisi». Alhora, va lamentar que les últimes reformes laborals no han fomentat la negociació i que les empreses han justificat amb arguments poc sòlids el seu bloqueig a una reforma laboral. «Les causes objectives són una barra lliure», va denunciar.

Davant aquest escenari, va recordar que el nombre de persones treballadores que no arriben a final de mes és «cada cop més elevat» i va exigir que s'estableixin «unes regles estables» per regular el mercat de treball.

En l'acte organitzat per l'ICAB també van participar el president de Pimec, Antoni Cañete, i el director de relacions laborals de Foment del Treball, Javier Ibars. Segons Cañete, la reforma laboral és necessària, tot destacant que «ha d'ajudar a la recuperació econòmica i a adaptar-se a la realitat actual» en comptes de ser «una reforma laboral estètica».

Alhora, va opinar que «seria bo solucionar altres problemes al mercat laboral abans d'impulsar la reforma».