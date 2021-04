Hoffman calcula que el Mobile deixarà entre 100 i 200 milions a Catalunya

El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, va explicar ahir, en una entrevista a RAC 1, que l'edició d'aquest any del Mobile World Congress tindrà un impacte econòmic a Catalunya «molt més petit» en no tenir «una participació internacional tan gran» com en altres anys. Segons el directiu, es preveu que el Mobile deixi «més 100 milions d'euros, un 20% de l'habitual, «o potser una mica més, entre 100 i 200 milions». Malgrat aquesta reducció i l'obligació de fer una edició mig presencial i mig virtual, Hoffman està satisfet, sobretot si ho compara amb el 2020. «Cancel·lar l'edició de l'any passat va ser córrer un risc enorme. Malauradament, som la meitat de grans del que érem fa un any. El Mobile podria haver desaparegut», va advertir.

En el seu moment, de fet, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va voler treure rèdit de les dificultats per celebrar el Mobile a Barcelona i va assegurar que mantenia contactes amb els organitzadors per intentar portar la fira a la capital d'Espanya. Hoffman, però, va refermar el seu compromís amb Barcelona i va negar cap contacte amb Ayuso.