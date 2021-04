Més de 5.000 acomiadats per EROs el primer trimestre

L'escalada d'expedients de regulació d'ocupació (ERO) a Catalunya alimentada per la crisi del coronavirus continua sumant víctimes i el primer trimestre d'enguany va tancar amb un total de 5.732 treballadors acomiadats via expedient col·lectiu. És la pitjor dada des de la Gran Recessió, quan, en el 2013, ja estava en vigor la reforma laboral del PP, que va reduir tutela administrativa i va reduir les limitacions als empresaris per a poder efectuar acomiadaments col·lectius. Així ho constaten les últimes dades actualitzades aquest divendres pel Departament de Treball, que situen la indústria automobilística com la principal damnificada, concentrant aquesta un de cada dos acomiadaments. El degoteig d'expedients no cessa, tot i el «prohibit acomiadar» aprovat des del Govern per intentar incentivar que les empreses resolguessin els seus problemes de demanda per la via de l'ERTO.