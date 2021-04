Bojos per les reformes a la llar

La pandèmia ha disparat les reformes de la llar. Algunes venen fruit de l'estalvi de les famílies, que durant el 2020 no han pogut anar de vacances o han reduït el seu consum com a conseqüència de les restriccions anticovid. D'altres sorgeixen per la necessitat d'adequar espais de la llar a la «nova normalitat» del teletreball. Sigui com sigui, el 40% dels consumidors preveu mantenir o augmentar la despesa en reformes.

El 93% dels consumidors afirmen que han reduït les seves despeses a causa de la pandèmia, però el 12,4% confessen que ja han augmentat la seva inversió en petites reformes i en bricolatge de la llar des de l'inici de la crisi sanitària. El transvasament de la despesa cap a la llar és una de les tendències de consum que amb el teletreball sembla haver arribat per quedar-se. Així consta en les dades presentades per Aecoc Shopperview durant el webinar «El comprador de ferreteria i bricolatge». El «DIY» (Do it yourself) és un dels sectors que menys s'ha vist afectat per la contenció de la despesa familiar, juntament amb l'alimentació, l'ensenyament, l'habitatge, la salut o la informàtica.

Al Bauhaus de Girona asseguren que l'interès per rehabilitar o reformar les llars ha estat «molt significatiu» des de la pandèmia. El director de l'establiment de la ciutat, Daniel Albertos, explica que es troben davant tres tipologies de clients. Per un costat, hi ha aquells que van a buscar material i assessorament per dur a terme ells mateixos les petites reformes. Després hi ha els que acudeixen al centre amb una idea i prefereixen que els professionals portin a terme tot el projecte per no haver de preocupar-se de res. I per últim, hi ha el client professional, «que amb la creixent demanda de noves instal·lacions i reformes, també està venint a comprar més material».

En aquest sentit, Albertos comenta que totes les seccions que tenen a veure amb la reforma de la llar han crescut exponencialment des de la pandèmia. «Els materials que han tingut un major creixement en vendes han estat els relatius a sanitaris, fusteria, paviment, pintura i materials de la construcció, entre d'altres», indica. A més, des de Setmana Santa han començat a notar un increment en les vendes de jardí, i a partir d'ara, amb la primavera-estiu, esperen un alt creixement en les vendes en climatització i tot el que té a veure amb material d'exterior, com gespa artificial, pèrgoles, carpes, mobiliari de jardí, casetes i rafals, entre d'altres.

Això quadra amb les previsions del Col·legi d'Aparelladors de les comarques de Girona. El seu president, Miquel Josep Vendrell, assegura que han notat un augment molt pronunciat per fer «obres de piscines». A més, Vendrell també és del parer que molta gent s'ha posat a fer reformes a casa perquè té diners estalviats fruit de la pandèmia, i sobretot perquè ara que s'ha instaurat el teletreball molta gent «s'ha adonat que no tenia la llar en condicions».

Després de la crisi sanitària

Les dades d'Aecoc Shopperview apunten al fet que aquesta situació es mantindrà després de la crisi sanitària, ja que el 40,1% dels enquestats té previst mantenir o incrementar la seva despesa en petites reformes i bricolatge en la llar una vegada recuperada la normalitat. «El fet de passar més temps a casa i que les restriccions limitin el consum fora de la llar afavoreix que els consumidors inverteixin més a reparar i millorar els seus habitatges. A més, les ?empreses han reaccionat ràpid a la crisi, adequant les seves botigues i impulsant el canal en línia en un temps rècord per atendre un gran increment de la demanda», ?afirma el responsable del sector DIY d'AECOC, Alejandro Lo?zano.