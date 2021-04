CaixaBank planteja 8.291 acomiadaments i 1.534 tancaments d'oficines

La direcció de CaixaBank ha traslladat aquest dimarts als representants dels seus treballadors que té la intenció de realitzar un ERO que suposi la retallada de 8.291 llocs de treball després de la fusió per absorció de Bankia. L'ajust està per sobre dels entre 7.000 i 8.000 empleats que s'esperaven, afectaria el 16,1% dels 51.384 treballadors que tenien de manera conjunta CaixaBank i Bankia al tancament de 2020, i serà el més gran impulsat mai per un banc espanyol.

Amb tot, es tracta d'una primera proposta i l'habitual és que el banc la redueixi en el curs de les negociacions amb els sindicats les setmanes vinents. A més, el banc ha plantejat el tancament de 1.534 oficines, un 27% de la xarxa actual de sucursals.

Segons els representants dels treballadors, el banc ha justificat la necessitat de realitzar l'ERO per la caiguda dels ingressos, la lenta recuperació del crèdit i els tipus d'interès baixos amb que el Banc Central Europeu (BCE) porta anys tractant de reactivar l'economia de la zona euro (són bons per a l'activitat, però dolents per a la rendibilitat de les entitats financeres). També ha esgrimit, segons els sindicats, que la ràtio d'eficiència (relació d'ingressos i despeses, pitjor com més alt) és elevat, el que allunya els inversors en borsa, i que la digitalització està transformant el sector (menor ús d'oficines i major de canals remots).

Després de completar-la integració fa unes setmanes, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que la seva entitat "buscarà sempre que sigui possible la voluntarietat" però primarà la "meritocràcia" a l'ERO, ja que té l'objectiu de "retenir els millors". Els sindicats van advertir la setmana passada que no estan d'acord amb aquest plantejament i van assegurar que convocarien mobilitzacions i protestes si la direcció, assessorada pel despatx especialitzat Sagardoy, plantejava 1 ERO dur i no es mostrava flexible en les negociacions.

Els representants dels treballadors també han advertit que la plantilla en edat de ser prejubilada és "molt justa", amb el que seria convenient que s'ofereixin condicions atractives a les quals puguin apuntar-se empleats de qualsevol edat de forma voluntària. El nou grup té 4.761 empleats de 55 anys o més, 1.524 de 54 anys, 1.410 de 53 anys i 1.459 de 52 anys: 9.154 en total, dels quals un 30% estan a Madrid i un 19% a Barcelona, ??on se situen les dues principals seus operatives de l'entitat.