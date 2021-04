Escrivá descarta compensar els anys d'IPC negatiu en la valorització de les pensions

El Govern ha renunciat a introduir un factor de compensació en la revaloració de les pensions, que hagués moderat els increments futurs en el cas que en els anys precedents hi hagués hagut algun exercici amb l'IPC negatiu. La intenció d'aquesta fórmula, que ha caigut de les taules de negociació, era compaginar el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes amb la contenció de la despesa pública. Aquest ha estat un dels elements pactats ahir entre el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social i els sindicats, segons van confirmar diverses fonts coneixedores de les converses.

Les negociacions en el si del diàleg social per tractar de trobar un acord per a una nova reforma de les pensions avancen. Ahir l'executiu va fer una renúncia per tractar de recollir el màxim consens entre les parts. Perquè els sindicats s'havien oposat a ?qualsevol revisió a la baixa i recelen de part de la reforma que els planteja el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá.

«El Govern finalment ha renunciat a aquest plantejament i no es produiria aquesta compensació en anys successius», van afirmar des de CCOO. La carpeta acordada ahir en les taules de diàleg social és una de les moltes arestes que constitueixen la nova reforma i que encara no està tancada.

Full de ruta inicial

El full de ruta inicialment plantejat pel ministre Escrivá passava per revaloritzar les pensions segons l'IPC de l'any anterior. Amb un matís, que en cas que l'IPC hagués estat negatiu, en els tres anys precedents es realitzaria un càlcul per tractar de compensar aquest puntual guany de poder adquisitiu i contenir així la pujada de la despesa pública. És a dir, si la inflació en tancar l'any havia estat de l'1%, les pensions pujarien l'1%.

No obstant això, si l'IPC hagués estat negatiu, entrava en joc la clàusula per contenir la despesa. És a dir, si l'IPC hagués estat del -1%, les pensions aquest any no haguessin pujat (la revisió s'hagués quedat en el 0%), però aquest guany extra de poder adquisitiu s'hagués compensat descomptant part de la pujada dels tres anys posteriors, en cas que en aquests l'IPC sí hagués estat positiu.

Aquesta fórmula ha sofert diverses modificacions en els mesos que porten els agents socials i l'executiu negociant la nova reforma de les pensions.