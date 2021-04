El Govern permetrà a les comunitats donar ajuts directes a més sectors

Una mica més d'un mes després d'aprovar el seu pla d'11.000 milions d'euros en suports a la solvència empresarial (7.000 milions en ajudes directes), el Govern té previst modificar-lo avui per permetre a les comunitats autònomes concedir els suports a companyies que no pertanyin als 95 sectors inicialment previstos, així com a algunes companyies que van registrar pèrdues en 2019, abans de la pandèmia. L'executiu donarà així resposta a un clam per part dels governs regionals, l'oposició i les patronals.