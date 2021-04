Investiguen Bankia per una estafa en reclamar un aval

La jutgessa de Barcelona María del Carmen Suárez està investigant tres advocats i unes empreses, entre les quals Bankia, per un presumpte delicte d'estafa processal (suposadament manipular proves en el marc d'un procés judicial) i deslleialtat professional, en relació amb la reclamació d'un aval de 18 milions d'euros que va servir com a fiança perquè el 2006 Caixa Laietana prestés a una societat per a un projecte immobiliari a Tailàndia. La togada va citar a declarar en diverses ocasions els querellats, encara que els seus interrogatoris han estat ajornats en no haver-se lliurat al jutjat documents requerits. Entre els garants d'aquest crèdit hi havia l'empresari querellant que va veure com anys després el projecte no havia fructificat i els diners s'havien esfumat. Com que la societat que va rebre els diners no va fer front als pagaments de la hipoteca, Bankiava reclamar el 2015 la quantitat al garant.