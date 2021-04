La Selva registra un 46,6% més d'aturats durant el tercer trimestre del 2020

La comarca de la Selva ha registrat un 46,6% més d'aturats durant el tercer trimestre trimestre del 2020 respecte al mateix període de l'any passat.

Aquesta xifra es deu, sobretot, a la pèrdua de llocs de treball en la zona costanera a causa de la pandèmia. De fet, el tercer trimestre del 2020 coincideix en plena temporada turística (mesos de juliol, agost i setembre) en un any en què el turisme internacional que habitualment visita poblacions com Lloret de Mar no ha estat tan potent com altres anys. Per això aquesta comarca és on més creix el nombre de desocupats segons un estudi de la Diputació de Girona. D'altra banda, el nombre d'empreses registrades ha crescut un 3% entre el primer i el tercer trimestre del 2020.

La pandèmia ha provocat un augment d'aturats considerable arreu de Catalunya i en especial a la demarcació de Girona, a causa de la pèrdua de llocs de treball en el sector serveis.

Durant el tercer trimestre del 2020 hi havia un 3,5% més de desocupats a les comarques gironines respecte al mateix període del 2019, que equival a 11.254 persones més sense feina. També es van reduir el nombre de llocs de treball, que van caure un 3,8% en aquest període.