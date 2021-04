Azora compra l'Arenas Resort Giverola de Tossa de Mar, on preveu invertir 40 milions d'euros

Azora, a través del seu fons Azora European Hotel and Lodging, F.C.R., ha adquirit el complex Arenas Resort Giverola de Tossa de Mar al grup hoteler suís Arenas Resorts. El complex disposa de més de 35 hectàrees de superfície i compta amb 213 apartaments, un glàmping, cinc restaurants i bars, instal·lacions esportives, piscines, un spa i un ampli aparcament. Situat al municipi de Tossa de Mar, el complex compta amb accés directe a Cala Pola i Cala Giverola.

Azora ha escollit la cadena hotelera gironina Med Playa, un dels operadors hotelers més grans d'Espanya, per gestionar el resort, enfortint així la seva actual relació de confiança en diversos projectes. Azora creu que hi ha potencial per crear valor i millorar el rendiment de l'actiu, que es va construir originalment el 1988, i planeja invertir aproximadament 40 milions d'euros per portar a terme una reforma integral i una ampliació de les instal·lacions existents tant a l'hotel com al càmping.

Està previst que Azora i Med Playa reobrin l'hotel al públic el mes de juny. L'obertura del càmping es retardarà a la temporada que ve un cop finalitzades les obres de reforma i reposicionament que actualment s'estan executant. Un cop acabades, oferirà 125 bungalows, 62 tendes de campanya de luxe i 126 places per a caravanes. A l'hotel, que actualment compta amb 213 apartaments, Azora planeja portar a terme un pla de reforma molt ambiciós que pretén reposicionar l'actiu i aconseguir una qualificació de quatre estrelles. La reformarà es farà en dues fases, la primera de les quals és previst que comenci el novembre de 2021, quan acabi aquesta temporada.

En la línia amb el seu enfocament d'inversió socialment responsable, Azora també té la intenció de millorar les credencials ambientals del complex. Azora també està planificant una sèrie de canvis comercials i operatius per millorar l'experiència del client, inclosa la reparació del camí de ronda que travessa el complex.

Mónica Garay, sòcia sènior i directora de l'àrea hotelera a Azora, explica que "després d'haver completat l'aixecament de capital inicial per al nostre últim fons hoteler l'estiu passat, hem observat pacientment el sector en el context de la pandèmia mentre avaluàvem una sèrie d'oportunitats. Aquesta important adquisició, que és la primera per al Fons des que es va formar la seva cartera d'inversions, ens permet reposicionar completament un complex hoteler extremadament ben ubicat en una àrea de destinació popular per a turistes nacionals i internacionals. En la línia amb la nostra profunda experiència en la gestió d'actius i en la creació de valor afegit, el nostre objectiu és incrementar els ingressos operatius al resort per oferir rendiments atractius als nostres inversors".

Garay afegeix que "després d'un període de turisme limitat per la pandèmia, la nostra confiança en el sector es manté i creiem que aquesta inversió es veurà recolzada per les tendències socials. Amb la implementació de la vacuna a tot Europa, esperem un ràpid repunt en moltes parts del sector, a mesura que es vagin alleujant gradualment les restriccions. Històricament, la Costa Brava ha atret un gran nombre de turistes, al que s'hi suma el fet que el resort compta amb un enfocament a l'aire lliure. Això no només ha augmentat la seva resistència als impactes de COVID-19, sinó que també li permetrà recuperar-se més ràpid que els resorts tradicionals".

El Giverola Resort s'afegeix a la cartera d'inversions d'Azora European Hotel and Lodging, FCR, que ja inclou 10 altres hotels del catàleg de llançament, amb prop de 2.670 claus i 4 hostels amb aproximadament 1.200 llits, situats a Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica.

Amb un primer tancament de 680 milions d'euros i un límit màxim de 750 milions d'euros, el Fons té una capacitat total de més de 1.500 milions d'euros per invertir en oportunitats d'hotels d'oci a tot Europa, tot i que s'espera que una part significativa de la cartera se situï a Espanya, en ser el destí de "sol i platja" més popular del continent. Azora utilitzarà la seva important experiència per implementar una estratègia de valor afegit per al Fons, mitjançant el reposicionament, la renovació i la gestió activa d'actius.





Azora i Med Playa

Grup Azora és una gestora d'actius independent que va iniciar la seva activitat el 2003 i que acumula un total de més de 4.000 milions d'euros de capital compromès des del seu naixement.Azora està especialitzada en diferents tipologies d'actius: residencial, hotels, oficines, residències per a la tercera edat i energia renovable i està promovent noves línies d'inversió en logística, oci i deute immobiliari. Azora gestiona en l'actualitat una de les principals carteres de residencial de lloguer a Espanya, amb més de 14.000 habitatges, i ha creat la major cartera d'hotels a Espanya en règim de gestió/lloguer amb més de 13.000 habitacions distribuïdes en 46 hotels, adquirida per Blackstone a través de l'oferta pública d'adquisició d'Hispania (juliol de 2018).

Per la seva part, el grup Med Playa, que asumirà la gestió del resort de Tossa, és una empresa amb seus a Girona i a Benidorm. Es tracta d'una de les principals cadenes hoteleres de l'Estat especialitzades en la gestió d'establiments turístics situats a la costa. Fundada l'any 1967 a la Costa Brava, la seva expansió va començar a Benidorm i va continuar a la Costa del Sol, Salou i el Maresme amb la compra de diversos hotels ja construïts, entre ells l'històric Hotel Pez Espada de Torremolinos (Màlaga).

Med Playa té en propietat hotels a Benalmàdena (Hotel Bali), Salou (Hotel Calypso), Tossa de Mar (Aparthotels Sant Eloi i Esmeraldas), Platja d'Aro (Hotel Monterrey), Calella (Hotel Santa Mònica) i a la costa del Mar Negre, a la localitat búlgara de Sinemorets (Hotel Bella Vista). El grup català també explota els hotels Piràmide (Salou) y Balmoral (Benalmàdena), així com un grup de vuit hotels a Tossa de Mar (Arenas Resort Giverola), Benidorm (Hotel Flamingo Oasis, Hotel Río Park, Hotel Regente, Hotel Riudor y Hotel Agir), Torremolinos (Hotel Pez Espada) y Benalmàdena (Hotel Riviera), llogats a Azora.