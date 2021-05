ADreamUP va arrencar ara fa uns quatre anys com a consultoria d'empreses alimentàries, biotecnològiques i farmacèutiques. L'experiència d'anys de treball va fer adonar als seus col·laboradors que «tot i comptar amb un gran departament de màrqueting, aquest només realitzava ajustos de processos», segons explica el fundador i CEO, Carles Chetrit. És per això que van decidir posar fi a la manca d'innovació de les empreses amb ADreamUP: «Un somni fet realitat que volem compartir amb els clients».

Tot passa per la innovació i la transformació digital?

A les empreses hi ha una dinàmica instaurada que diu que quan vas bé, no fas canvis. Ha de ser tot el contrari: quan vas bé, has de tocar. Si no, ja no tens temps, oportunitats ni capacitat per canviar. Cal fer la innovació quan tens marge de maniobra, prenent consciència que avaluar les noves tecnologies pot significar un estalvi o una oportunitat de futur. No es tracta només d'innovar en productes, es pot innovar en els costos, la forma de produir o, fins i tot, comptabilitat. Ha de ser en les fortaleses per crear-ne de noves. I nosaltres fem una foto de les seves capacitats per modificar coses que a vegades són difícils.

Cada empresa és un món. Com ho feu per ajustar-vos a cadascuna?

Ho fem amb ells. Fem unes sessions, seiem i ens comenten les seves capacitats. És un autodescobriment col·lectiu. Hi ha empreses que tenen grans capacitats i a vegades no ho saben. Els ajudem a posar sobre la taula les seves fortaleses i completar-les al màxim.

La sostenibilitat també forma part de la vostra línia de treball?

Quan un dissenya un procés, la sortida ha de ser només el producte. No és admissible dissenyar un procés que ja comptabilitzi residus. S'ha de fer un esforç molt gran perquè el resultat sigui 0 residus o els mínims. Nosaltres no dissenyem un procés per a un producte, sinó un procés per a un producte que serà el principal i d'altres que l'acompanyaran.

En una època de crisi com l'actual, és bon moment per tirar endavant projectes?

Hem de veure el got mig ple. Crec que és justament en aquesta situació quan les empreses han de fer canvis i adaptar-se a les noves circumstàncies. La Covid no ens ha afectat personalment, però hem comptat amb el suport de BBVA per oferir-nos tots els requeriments i necessitats. Com a totes les crisis, hi ha oportunitats