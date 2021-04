Mercadona eleva un 17% els beneficis i un 5,5% les vendes durant el 2020

Mercadona va guanyar l'any passat 727 milions d'euros, el 17% més que l'any anterior en ple any de pandèmia. La facturació va créixer el 5,5% fins a 26.932 milions d'euros, en un any en què les inversions en màscares i mesures de protecció van ser d'uns 200 milions d'euros. El president del major grup de distribució alimentària d'Espanya, Juan Roig, va destacar ahir el paper i compromís dels 93.300 empleats de Mercadona, en un any en què la crisi sanitària ha elevat el seu treball al caràcter d'essencial.

A conseqüència de la pandèmia, la compra mitjana dels consumidors es va elevar el 26% fins als 29 euros, mentre que la freqüència de compra va baixar entorn del 16%.

La quota de mercat baixa en 0,5 punts fins al 26,4%. Segons Roig, aquesta pèrdua de pes en el mercat es va deure en gran manera a la ubicació dels 1.639 punts de venda de la cadena valenciana, bona part situats en la zona mediterrània i on els turistes són clientela habitual. Els competidors que van guanyar quota de mercat l'any passat van ser fonamentalment les cadenes regionals i signatures de descompte com Aldi i Lidl.

Descomptes descartats

Roig va descartar que la cadena entri en guerres de preus i va anunciar que el seu màxim objectiu a curt termini és la millora de la qualitat dels productes de Mercadona i no els descomptes. Sobre la perspectiva que bona part de les vendes guanyades durant la pandèmia a bars i restaurants es perdi enguany, va opinar que aquest percentatge és difícil de calcular, però que no per això afrontarà Mercadona ni una guerra de preus ni la compra d'algun competidor, ni tan sols al nord d'Espanya o a la zona centre, on la quota de mercat del grup és petita.

Malgrat la posició del líder de Mercadona, Roig va reconèixer que la firma té molt a millorar en molts aspectes i sobre els quals està treballant tot l'equip de direcció, especialment en millores de qualitat.