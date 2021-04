7 requisits per ser un treballador feliç

Felicitat i treball són dos conceptes que van de la mà. És possible aconseguir que els empleats siguin feliços al seu lloc de treball si es cuiden de forma equilibrada i personalitzada els factors que influeixen en la seva felicitat com en la flexibilitat, el salari, l'ambient o la realització personal, entre d'altres. No és cap secret que els empleats feliços són millors treballadors, i això es tradueix en millors resultats

És per aquesta raó per la qual les empreses haurien de ser les primeres interessades a cuidar els factors que fan feliços els seus empleats. Experimentar sensacions positives en l'entorn laboral fomenta que augmenti la creativitat, resiliència, optimisme, motivació, sentiment de pertinença i un augment de compromís dels empleats. Per això, a l'hora d'elaborar una estratègia per aconseguir un bon clima laboral hem de tenir en compte els següents factors:

1. Bon clima laboral

Sens dubte, les empreses més felices són les que donen i generen confiança. És important que els caps apostin per l'empoderament dels treballadors i confiïn en les seves capacitats i la seva presa de decisions. Segons la 8a Enquesta d'Adecco sobre 'La felicitat a la feina', els empleats donen molta importància a l'ambient laboral basat en les relacions personals fluides i el companyerisme.

2. Marcar objectius

Les metes fomenten que l'equip se senti motivat i treballin junts per arribar als objectius de l'empresa. És una manera de donar sentit al treball individual, per ajudar que tots remin en el mateix sentit. Però perquè aquests objectius siguin eficaços és necessari que siguin específics, mesurables, realistes i en un termini concret.

3. Esperit d'equip

Entre les qualitats d'un bon cap es troba la capacitat de crear esperit d'equip i això s'aconsegueix en el dia a dia amb petits detalls que augmentin el sentiment de pertinença. Si s'aconsegueix, la felicitat de l'èxit d'un company suposarà la felicitat de tots.

4. Conciliació familiar

Segons l'informe d'Adecco, la conciliació és la variable més important per als treballadors. Trobar l'equilibri entre les obligacions laborals i familiars és essencial per al benestar dels empleats. Flexibilitat horària o possibilitat de teletreballar són dos punts clau per ajudar els empleats a conciliar vida personal, professional i familiar.

5. Realització personal

Cada vegada és més important per als treballadors conèixer la projecció professional que poden tenir en una empresa. Les promocions internes ajuden a motivar els empleats i a buscar un progrés a dins.

6. Salari

Un dels aspectes que afecta el benestar dels empleats a l'empresa és el salari. Un bon sou reflecteix que l'empresa valora els esforços del treballador, cosa que repercuteix en l'autoestima de l'empleat.

7. Valors de l'empresa

Molts treballadors aprecien que les seves empreses siguin sostenibles i portin a terme polítiques conformes amb els seus valors. Un èxit és aconseguir que un empleat senti orgull de la seva companyia per les polítiques d'RSC a favor de cuidar el medi ambient, ajudar persones vulnerables o altres finalitats socials.