El BBVA planteja un ERO de 3.800 empleats a Espanya i tancar 530 oficines

El BBVA s'ha sumat a l'ona de retallades de la banca espanyola i ha plantejat aquest dijous als sindicats l'acomiadament d'uns 3.800 empleats a Espanya, el 16,3% de la plantilla, a més del tancament de 530 oficines, el 22,5% de la seva xarxa, a fi de guanyar rendibilitat i eficiència.

La pandèmia ha accelerat l'esforç de bona part de la banca espanyola per reduir costos i millorar la seva eficiència i aquests moments els plans de només cinc entitats passen per acomiadar a gairebé 19.000 treballadors, la qual cosa aviva el debat públic sobre l'actuació del sector i posa en perill la pau social.

Després de conèixer la notícia, els secretaris generals dels principals sindicats espanyols, UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sord, han titllat de "obscenitat" tant aquest acomiadament col·lectiu com l'anunciat per CaixaBank, que vol eliminar 8.291 llocs de treball, i han instat al Govern a intervenir.

Els representants de CCOO en les negociacions amb BBVA consideren que les xifres i el plantejament de sortida proposats són "insostenibles i escandalosos" i s'allunyen de tot el que el banc ha fet creure a la plantilla, per la qual cosa anuncien mobilitzacions.

El sindicat recorda que darrere d'aquests números "hi ha persones i les seves famílies, que es quedaran sense ingressos mentre l'alta direcció manté i incrementa uns sous milionaris", la qual cosa ja va denunciar públicament en l'última junta d'accionistes.

En la mateixa línia s'expressa UGT, que qualifica les xifres de "esgarrifoses" i lamenta que els ajustos responen a la pandèmia i quan aquesta acabi, les entitats tornaran a tenir els beneficis milionaris dels últims anys, però hauran deixat enrere "a uns quants milers de companys i companyes".

Des de Brussel·les, la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que aquests "no són els temps" per a plantejar EROS en la banca espanyola i ha defensat que tothom ha de remar cap al "manteniment de l'ocupació".

El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, creu que les entitats que plantegen aquests acomiadaments, en al·lusió també a la nova CaixaBank, haurien de tenir en compte totes les ajudes rebudes en el passat, amb neteja de balanços, importants ajudes públiques i recentment, amb l'assumpció de deute de la Sareb per part de l'Estat.

L'ajust proposat pel BBVA afectarà exactament 3.798 persones: 360 del centre corporatiu i 3.438 de BBVA Espanya, entre les quals es troben les 3.025 que sortiran de les sucursals, segons la informació traslladada a la plantilla a la qual ha tingut accés Efe.

A tancament de 2020, el BBVA comptava a Espanya amb 29.330 empleats, no obstant això, si s'exclouen els treballadors de diferents societats que no es veuran afectats pels ajustos, la xifra queda en uns 23.300, per aquest motiu les 3.798 sortides plantejades suposin el 16,3%.

Catalunya és la regió que es veurà més afectada, ja que BBVA vol prescindir de 1.197 empleats, en tant que Barcelona és la província pitjor parada, amb 836 acomiadaments, molt per sobre dels 357 de Madrid.

A continuació, segons les dades per províncies facilitats per CCOO, figuren Tarragona, on el BBVA vol suprimir 185 ocupacions; València, amb 115 baixes; Alacant, amb 107, i Sevilla, amb 103.

En el cas de les sucursals, les 530 oficines que el BBVA proposa tancar representen el 22,5% de les 2.350 que el banc tenia a Espanya a tancament de 2020.

Catalunya seria també la Comunitat més afectada, amb 204 sucursals, seguida des de lluny per les 101 de la territorial "Centre", Madrid i Castella-la Manxa, o les 76 de la territorial "Sud" -Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla-.

La negociació de BBVA amb els sindicats continuarà el dimarts 27 d'abril per a buscar junts "fórmules" que permetin minimitzar l'impacte en l'ocupació, diu el banc, que aborda aquest procés "amb actitud dialogant" i amb la voluntat d'arribar al millor acord possible "per a tots".