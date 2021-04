La compravenda d'habitatges creix un 13,5% a Girona al febrer

El mercat immobiliari està agafant embranzida aquest 2021 a Girona, d'acord amb les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que confirmen una pujada del 13,5% del número de compravendes d'habitatges a la província al febrer respecte a l'any passat. Això es tradueix en 1.060 operacions, uns números insòlits en temps de pandèmia i semblants als que hi havia abans de la irrupció de la COVID. De fet, cal retrocedir fins al juliol del 2019 per trobar una xifra superior (1.070 operacions de compravenda), símptoma que les transmissions d'habitatges estan deixant enrere els pitjors moments de la pandèmia. Les dades de febrer trenquen també una dinàmica negativa present des del novembre passat. No obstant això, la recuperació ha estat més o menys sostinguda des del maig del 2020, mes en el qual es va tocar fons amb menys de 500 operacions, la xifra més baixa dels últims temps. La crescuda de les compravendes no només s'ha produït en habitatge nou (877 operacions) sinó també en el de segona mà (183 operacions).

Tot i els bons números de Girona, al conjunt de Catalunya es van comprar 6.460 habitatges durant el mes de febrer, un 6,7% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. La davallada és menys acusada respecte al gener, quan el nombre de compravendes va caure un 12,4% en termes interanuals, però contrasta amb els creixements del 5,6% i del 6,4% del novembre i desembre, respectivament.

Segons les dades de l'INE recollides per ACN, les demarcacions de Barcelona i Tarragona van ser les principals impulsores de la davallada a Catalunya, mentre que Lleida es recupera.

Subvenció a la rehabilitació

En paral·lel, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) preveu deduccions en l'IRPF d'entre el 20% i el 60% per als propietaris que facin obres de rehabilitació que millorin l'eficiència energètica del seu habitatge habitual o d'una de la seva titularitat que tinguin en arrendament com a habitatge habitual.

La mesura forma part del Pla Recuperació, Transformació i Resiliència que Espanya presentarà aquest mes a la Comissió Europea i que contempla invertir 6.820 milions d'euros en rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana en els pròxims tres anys (2021-2023). Aquestes deduccions tindran un impacte de 450 milions d'euros que es finançaran amb aquests 6.820 milions.