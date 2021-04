Què demanen els treballadors a les seves empreses?

No estan les coses per queixar-se gaire. Amb una taxa d'atur del 16,2% i 622.600 llocs de treball destruïts l'últim any, els que conserven la feina pensen això de «sisplau, tant de bo em quedi com estic». Però posats a demanar, les dades revelen que per al 59,2% dels espanyols amb ocupació, un increment del sou seria el millor regal que la seva empresa podria fer-los, seguit d'una millor formació (52,3%), un ascens (25,8%), flexibilitat horària per poder conciliar (24,9%), salari en espècie (18,7%) o noves funcions dins del lloc de treball (17,6%).

Altres desitjos dels treballadors, però de menys importància, és tenir més dies de vacances (12,9%) i canviar de cap (4,4%). Si els treballadors espanyols poguessin negociar la seva carta salarial, gairebé la meitat (49,7%) voldria un augment de sou en funció dels objectius de l'empresa, mentre que el 29,1% demanaria una pujada econòmica sense condicions i el 21,2% el mantindria fins que la situació millori realment.

En cas que no hi hagués possibilitat d'un augment de sou, optarien per mesures de cost zero per a l'empresa relacionades amb l'equilibri entre vida professional i personal com una millor conciliació (50,2%), jornada intensiva (41,3%) i la possibilitat de teletreballar (8,5%). Les millores no econòmiques més demandades pels espanyols són, a més de la formació, una assegurança mèdica privada (66,8%), descomptes especials i avantatges per a empleats en oci, consum i cultura (51,8%), un pla de pensions (49,2%) i ajudes econòmiques per a l'educació dels fills (46%).

Un de cada quatre treballadors no vol canviar de feina

Gairebé la meitat dels treballadors espanyols (49,4%) voldria tenir una nova feina mentre que un de cada quatre no vol canviar de lloc, tot i que la situació millori.

Les millores en el dia a dia també inclouen el foment del companyerisme entre la plantilla (15,7%), la millora en la planidicació dela feina per obtenir bons resultats (14,8%), involucrar-se més en la feina (14,5%) i ser més puntual (14%).