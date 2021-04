Endesa inverteix 34 milions per millorar la xarxa a Girona

Endesa, a través de la seva filial de distribució, e-distribución, destinarà gairebé 37 milions d'euros en el període 2021-2023 per desenvolupar i millorar la xarxa elèctrica de la demarcació de Girona. L'objectiu és incrementar la qualitat del subministrament que reben els 4,4 milions de clients que la companyia té a tot Catalunya, és a dir, amb contracte d'accés a les infraestructures.

L'esforç en la millora de la qualitat és una de les prioritats d'Endesa i és per això que s'hi destinarà pràcticament la meitat (39%) de la inversió global que es farà a totes les comarques gironines en matèria de distribució. En concret, Endesa preveu destinar més de 95 milions d'euros a la xarxa elèctrica de la província durant aquests tres anys, al voltant d'un 15% més respecte a la previsió feta inicialment l'any passat. I és que, de fet, les inversions de cada trienni es plantegen a un any vista, de manera que l'any passat es van pressupostar un total de 82,5 milions d'euros per al període 2021-2023.

Ara, però, la companyia ha revisat la inversió prevista per aquest trienni que ja tenim en marxa i l'ha actualitzat a l'alça.

Més de 275 llocs de feina

A més, Endesa preveu generar a la demarcació al voltant de 275 llocs de treball indirectes associats a l'execució de les inversions que fan referència a la millora de la qualitat, una activitat que es generarà mitjançant contractistes.

Al conjunt de Catalunya Endesa destinarà més de 380 milions d'euros entre 2021 i 2023 per a les mateixes accions.

En aquest cas, l'import representarà el 45% de la inversió global de la companyia en matèria de distribució al territori. En general, l'empresa preveu destinar fins a 843 milions d'euros a la xarxa elèctrica de la catalana durant tres anys, prop d'un 20% més respecte a la previsió feta inicialment l'any passat.

La companyia preveu generar més de 2.400 llocs de treball indirectes associats a l'execució de les inversions que fan referència a la millora de la qualitat, una activitat que es generarà mitjançant contractistes, amb uns 800 llocs de treball cada any.