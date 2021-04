'for&from', la millor i més desconeguda cadena d'Inditex

Parlar d'Inditex és parlar de Zara, Massimo Dutti, Uterqüe, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho i Zara Home. ¿Però què dirien si afirmo que en aquesta llista falta la millor cadena de l'imperi creat per Amancio Ortega? Una que no només ven roba o complements, sinó que ofereix també oportunitats, integració i un gran exemple a la societat. Parlem de for&from, la gran desconeguda del grup i, no obstant, un dels pilars del gegant de la moda.

El projecte, que va arrencar el 2002, compta amb 15 botigues que generen més de 200 llocs de treball per a persones amb discapacitat física, psíquica i intel·lectual i la seva facturació, en l'últim exercici, va superar els nou milions d'euros, els beneficis íntegres dels quals es reinverteixen en les organitzacions socials gestores. Perquè 'for&from' no és una cadena corrent, sinó que s'emmarca dins dels projectes de sostenibilitat i inversió en la comunitat (RSC) d'Inditex. Les botigues, en les quals es venen peces de temporades passades amb descompte, funcionen en règim de franquícia especial i estan gestionades per entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és crear llocs de treball per a persones amb discapacitat en un entorn favorable que faciliti la seva integració social, afavorint el salt cap a la contractació en botigues ordinàries.

Integració sociolaboral

Dins de la seva aposta per la inserció laboral de col·lectius amb necessitats especials o en situació vulnerabilitat, el grup compta també amb el programa Salta, que té com a finalitat la formació i incorporació al treball de joves en risc d'exclusió. Des de la seva primera edició, el 2008, ha incorporat a les botigues, fàbriques i centres logístics d'Inditex 1.396 persones en 13 països i s'ha consolidat com un projecte sòlid i flexible en el nou context de la pandèmia de la Covid-19.

En concret, durant l'any passat, 100 persones de diferents equips han format i guiat a més de 150 participants de diferents oenagés per millorar la seva ocupabilitat a través de tallers 'online' d'autoestima, elaboració de currículum, recerca activa d'ocupació en xarxes socials, entre d'altres.

Economia circular i inclusió

Aquesta no és l'única iniciativa d'Inditex en el terreny de la inclusió social. La companyia gallega col·labora a més amb Càritas per contribuir a l'objectiu comú de fomentar una economia social i solidària. Ho fa a través de Moda Re-, un projecte innovador de recollida, reutilització i reciclatge de roba de segona mà que, d'una banda, fomenta la cura del medi ambient i la utilització de recursos a través de l'economia circular i, de l'altra, genera ocupació per a persones en risc o situació d'exclusió social a través, entre altres, de la posada en marxa de botigues solidàries de roba de segona mà.

Addicionalment, la col·laboració amb aquesta entitat a través del programa Ocupació en Igualtat d'Oportunitats, ha sigut especialment crucial el 2020, on Inditex ha recolzat projectes de capacitació laboral per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia en les persones més vulnerables. S'han buscat alternatives per oferir formació 'online' i s'han cobert les despeses de l'adaptació de formació presencial a les mesures de seguretat necessàries. En virtut d'aquesta col·laboració, més de 3.000 persones vulnerables han obtingut un lloc de treball i més de 6.000 han rebut formació homologada.