La UGT de Girona enterra simbòlicament els 'millenials'

La UGT de Girona ha enterrat simbòlicament els 'millenials' de la demarcació per denunciar que la pandèmia ha fet pujar fins a un 50% l'atur juvenil entre els menors de 30 anys. Per fer palesa la manca d'oportunitats, membres de l'Avalot (la branca juvenil del sindicat) han portat un taüt de cartró a les escales de la Catedral i l'han vetllat amb flors i espelmes mentre llegien un manifest. "Ens trobem que fins i tot ja hem d'agrair tenir una feina precària, o fins i tot dues, per poder arribar a finals de mes", assegura la portaveu de l'Avalot, Susan Kalonge. A la demarcació, subratlla el sindicat, la pitjor sagnia es dona a la franja d'edat d'entre 20 i 24 anys, on aquí la desocupació ha arribat a enfilar-se fins a un 57%.