El BBVA també preveu un ERO massiu amb 3.800 acomiadaments

La direcció del BBVA va traslladar ahir als representants dels seus treballadors la seva intenció de fer un ERO que suposarà la retallada de 3.798 llocs de treball a Espanya i el tancament de 530 oficines (el 22% del total: de 2.350 a 1.820).

L'ajust plantejat arriba després del de 8.000 treballadors que preveu CaixaBank està per sobre de les entorn de 3.000 sortides que preveien alguns analistes i afecta al 16% dels 23.330 empleats sobre els quals s'aplica (el grup té 29.330 treballadors al país, però n'estan exclosos al voltant de 6.000 que treballen en societats que són orgànicament independents com l'asseguradora, la gestora d'actius o el call center).

Es tracta d'una primera proposta i l'habitual és que el banc la redueixi en el curs de les negociacions amb els sindicats durant les pròximes setmanes.

Diferents departaments

La retallada afectaria 3.025 persones de la xarxa d'oficines (més d'un 21% de les quals actualment treballen en ella) i a 773 dels d'oficines centrals (9% del total actual: 360 en el centre corporatiu, 258 als serveis centrals de la filial espanyola i 155 en treballadors que depenen dels serveis centrals però estan situats en les direccions territorials).

Si només es tenen en compte les sortides de la xarxa de sucursals, el major ajust es produiria a la província de Barcelona (836, el 22% de la retallada total), molt per davant de Madrid (357), Tarragona (185), València (115) i Alacant (107). A Girona el nombre d'afectats serà de 92, segons els càlculs de la companyia.

Cal prendre en consideració, no obstant això, que al voltant de 600 de les sortides de les oficines centrals tindrien lloc en la capital espanyola, amb la qual cosa el seu ajust total superaria al de la catalana.

Pel que fa a les sucursals, el major nombre de tancaments tindria lloc a Catalunya (204, fins a les 374), per davant de la zona centro (101 a Madrid i Castella-la Manxa, fins a les 280), la sud (76 a Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla, fins a les 299), nord-oest (59 a Galícia, Astúries i Castella i Lleó, fins a les 271), nord (41 a Euskadi, Cantàbria, Navarra, La Rioja i Aragó, fins a les 214), aquest (35 en Comunitat Valenciana, Balears i Múrcia, fins a les 284) i Canàries (14, fins a les 98). La major presència del banc a Catalunya s'explica per la compra de Catalunya Caixa i Unnim en l'anterior crisi.

Els sindicats avisen

Els sindicats van alertar a l'entitat que el seu pla els «porta al camí de la mobilització» de protesta. «A CCOO creiem que es tracta d'unes xifres i un plantejament de sortida insostenible i escandalós, que s'allunya de tot allò que el banc ha volgut fer creure a la plantilla. Darrere d'aquests números hi ha persones i les seves famílies que es quedaran sense font d'ingressos, mentre l'alta direcció manté i incrementa uns sous milionaris, com ja denunciem en l'última junta general d'accionistes, i que no es corresponen amb la gravetat de la situació», va denunciar la central.