Creen un Tinder per trobar cases i pisos a Girona

L'agrupació comercial del col·lectiu API Girona i la Costa Brava han ideat una nova manera d'oferir habitatges que va més enllà, sgons asseguren, de la «feixuga publicitat immobiliària i trenca amb la fredor dels cercadors convencionals». APIalia Girona i Costa Brava ha creat una web i aplicació (elteuimmobleideal.com) inspirats en la plataforma de cites Tinder, per fer difusió dels seus immobles i promoure'n la compravenda. La dinàmica és molt semblant a la de la popular aplicació. Els immobles apareixen un per un amb la seva respectiva fitxa de presentació. Per exemple, una casa de 250.000 euros a Begur es ven amb la següent descripció: «Arr! Sóc una vella lloba de mar. Si ets un enamorat de la Costa Brava i t'agrada la natura, estic feta per a tu». Els usuaris poden canviar de candidat fent servir les fletxes, tocar el cor per fer match i tenir una cita «amb l'immoble que t'enamori».