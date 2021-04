Les empreses alemanyes situades a Catalunya recelen de la incertesa política

Les empreses alemanyes amb presència a Catalunya tendeixen a ser optimistes davant el futur. El 86,4% de les empreses alemanyes a Catalunya considera bona o satisfactòria la situació actual de la seva empresa, segons el Baròmetre AHK realitzat per la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya. Malgrat aquest optimisme, l'estudi reflecteix que encara es mantenen ombres que afegeixen dosis d'incertesa i riscos per al futur.

Fonamentalment, al marge dels dubtes sobre l'evolució de la demanda, la inestabilitat del marc econòmic i polític i de seguretat jurídica són els eixos de la major preocupació. Per als alts directius d'empreses alemanyes la situació de buit de govern en la Generalitat està dificultant trobar interlocutors vàlids per a facilitar les inversions.

«La situació no ha millorat», reconeixen després de les tensions sobiranistes del 2017. Al costat d'aquest focus d'incertesa, les empreses alemanyes a Catalunya, entre les quals tenen un gran pes les grans signatures industrials del sector químic, farmacèutic o de l'automoció, adverteixen del risc que suposen els actuals costos energètics i la falta d'un marc legal adequat per impulsar les energies renovables, imprescindibles en l'objectiu d'alleugerir el balanç mediambiental de les firmes.

L'optimisme de les empreses alemanyes a Catalunya deriva també de la confiança general en l'economia espanyola. L'enquesta feta entre el 15 de març i el 9 d'abril d'enguany detecta que el 56% de les empreses compten amb expectatives de millora per als pròxims 12 mesos, enfront del 15,2% de la primavera de l'any passat, en ple confinament.

En aquell moment, el 71,2% de les empreses preveien un empitjorament de la situació. La percepció que la situació econòmica espanyola millorarà a mig termini també augmenta.

El 48% de les empreses enquestades visualitza aquesta millora, mentre en què en la primavera de 2020 el 87,9% ja apuntaven l'empitjorament general.

Més inversions

Malgrat aquest optimisme, que es plasma també en què el 30,4% de les empreses preveuen augmentar les inversions, els signes de retallada de plantilles o tancament de plantes perviuen encara fruit de la frenada en alguns sectors, fonamentalment els relacionats amb l'automoció. Enfront d'una situació real en la qual algunes empreses estan reordenant el negoci, l'estudi realitzat entre directius mostra que només el 16,7% de les empreses té previst ajustos d'ocupació enguany.