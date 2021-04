L'atur entre els joves d'entre 20 i 24 anys creix un 57% el 2020 a Girona

L'atur entre els joves gironins s'ha disparat arran de la pandèmia. El sindicat UGT de Girona va denunciar ahir que en l'últim any la desocupació en persones d'entre 20 i 24 anys ha crescut un 57%. Per posar de manifest aquesta crescuda alarmant el sindicat va escenificar ahir «l'enterrament del jovent de la classe treballadora», un acte de protesta a les escales de la Catedral de Girona. L'esdeveniment, organitzat per l'Avalot-Joves de la UGT, va consistir en la posada en escena d'un funeral amb un taüt de cartró i una vetlla amb flors i espelmes, al qual va seguir la lectura d'un manifest.

«Ens trobem que fins i tot ja hem d'agrair tenir una feina precària, o fins i tot dues, per poder arribar a finals de mes», va assegurar la portaveu de l'Avalot, Susan Kalunge en unes declaracions recollides per ACN.

Tot i que la forquilla d'edat que va dels 20 als 24 anys és la més damnificada, el sindicat va subratllar la dificultat que la dificultat dels joves per accedir al mercat laboral és generalitzada. Així, ressalten que actualment hi ha a la província 9.631 persones menors de 30 anys a les llistes de l'atur.

L'estudi també incideix en altres aspectes, com les dificultats que tenen els joves catalans d'emancipar-se. En aquest cas, actualment només del 18% dels joves es pot permetre marxar de casa els pares, i l'edat d'emancipació és de 29,3 anys, vuit anys més tard que a Suècia.

«Els primers que van saltar»

El secretari general de la UGT a Girona, Xavier Casas, explica que un dels motius de l'elevat atur juvenil es deu a la vulnerabilitat dels contractes. «Es va veure molt clar durant els primers mesos de la pandèmia, quan els joves van ser els primers que van saltar, molts d'ells sense ni passar per ERTOs. Això és perquè eren els més fàcils d'acomiadar».

Casas va criticar que fins al 40% dels joves que treballen ocupen feines per sota del seu nivell de qualificació, «tot i ser la generació més preparada», precisa. «La nostra societat els ha enviat a una UCI laboral que ja està absolutament saturada i que viu en un estat d'alarma permanent; primer la crisi financera, i ara la sanitària, els han deixat un futur realment difícil», va denunciar el secretari general.

La portaveu de l'Avalot-Joves de la UGT va afegir que «les condicions precàries» de les feines per a joves, sumats a uns preus «desorbitats» de l'habitatge, han generat una situació «estructural i endèmica». «Ens trobem que fins i tot ja hem d'agrair tenir una feina precària, o fins i tot dues, per poder arribar a finals de mes», hi afegeix Susan Kalonge. «No veiem futur i a més, durant la COVID, en molts casos s'ha criminalitzat el col·lectiu de joves», va assenyalar la portaveu. «Per això, exigim a les administracions polítiques valentes i que es derogui la reforma laboral», conclou.

Laura Hurtado té 31 anys i sempre ha treballat a l'hostaleria o tenint cura de persones grans i dependents (molts cops, sense estar donada d'alta a la Seguretat Social). Ara encadena dues feines. En una, treballa dues hores al dia. I a l'altra, arran de la pandèmia, se li ha aplicat un ERTO del 70% de la jornada.

«Es fa difícil poder pagar-ho tot», explica Hurtado. «I malgrat viure en una situació precària, encara puc dir que tinc sort, perquè no he perdut cap de les dues feines», hi afegeix. «Si tot segueix així, la joventut rebentarà, perquè no és just que no haguem viscut altra cosa que crisi».