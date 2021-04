Metalquimia rep el premi iF Design, un dels més prestigiosos internacionalment

Metalquimia ha guanyat el Premi iF Design Award 2021, un dels guardons de disseny més prestigiosos del món. La firma gironina ha obtingut el guardó en la categoria Indústria i Productes, atorgat per l'iF International Forum Design GmbH (Alemanya). El premi ha reconegut la línia Metalquimia Signature, dissenyada per ACID (Andreu Carulla Industrial Design), és un projecte en el qual els dissenyadors han eliminat els plans angulars de les versions anteriors de la maquinària.