Agricultura aixeca les mesures contra la grip aviària en baixar el risc

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va deixar sense efecte el 20 d'abril les resolucions que establien les mesures sanitàries que comportaven el confinament dels ocells de corral amb accés a l'exterior per prevenir la introducció de la grip aviària a Catalunya. La conselleria va adoptar aquesta decisió avaluant novament la situació actual de risc que determina que amb la finalització de la migració de poblacions d'ocells salvatges hivernants la probabilitat de contagi originada per aquests animals és molt baixa. Tot i això, es continuaran fent controls en explotacions avícoles que introdueixin animals procedents de França o d'àrees d'Alemanya amb presència de la malaltia.

Agricultura també va valorar que el fet de mantenir confinats ocells de corral que habitualment disposen d'accés a l'exterior suposa costos i perjudicis a les explotacions de les zones afectades. Tot i aixecar-se aquestes mesures, els serveis veterinaris del Departament continuaran fent controls focalitzats en aquelles explotacions que introdueixin animals procedents de França o d'àrees d'Alemanya amb presència de la malaltia.

França, situació preocupant

A França, on la situació i evolució de la grip o influença aviària d'alta patogenitat (IAAP) preocupa especialment per la seva proximitat, s'han notificat durant aquest any 405 nous focus d'aquesta malaltia. No obstant això, sembla que la tendència d'aparició de nous focus va a la baixa, ja que durant aquestes primers dies d'abril només se n'ha notificat un en ocells de corral.

Del novembre del 2020 fins al 12 d'abril del 2021, s'han notificat a Europa 2.352 focus de grip aviària d'alta patogenicitat. D'aquests, 777 s'han declarat en explotacions d'ocells de corral, 1.547 en ocells salvatges i 28 en ocells captius. Majoritàriament, els focus notificats a Europa pertanyen al subtipus H5N8.

Quatre mesos

El desembre passat, Agricultura ja va adoptar mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la grip aviària a Catalunya. La finalitat d'aquestes mesures, entre les quals la prohibició del manteniment d'ocells de corral a l'aire lliure, era evitar el contacte directe i indirecte dels ocells de corral amb ocells salvatges per prevenir la introducció de la malaltia a les explotacions avícoles, la qual cosa suposaria greus repercussions, tant per a la salut animal com econòmiques per al sector.

Al gener, es va confirmar la detecció del virus de la grip aviària d'alta patogenicitat, H5N8, en tres cigonyes (Ciconia ciconia) i una oca salvatge (Anser anser) trobades mortes al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. En aquell moment, es van mantenir les mesures ja decretades, es van informar els ajuntaments de la zona afectada i es van ampliar els controls per part del Departament a la zona amb visites a explotacions avícoles per revisar el compliment dels requisits de bioseguretat, i visites a explotacions d'autoconsum per recordar l'obligatorietat de tenir tancats els ocells de corral. A la vegada, els Agents Rurals van intensificar la vigilància d'ocells salvatges amb l'objectiu de detectar precoçment la presència de positius de grip aviària, i aplicar altres mesures de prevenció en cas necessari.

Cal recordar que es pot consumir amb seguretat carn d'origen aviar, ous o productes derivats, ja que no hi ha indicis que suggereixin que el virus de la grip aviària pugui ser transmès als humans a través del seu consum.